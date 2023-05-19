Raiffeisen объяснил прекращение работы с банками в Белоруссии

Raiffeisen — о работе в Белоруссии: решено сократить отношения с банками в регионе

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Raiffeisen Bank International (RBI) решила «значительно сократить корреспондентские банковские отношения» в регионе. Так в компании прокомментировали РБК сообщения о решении Raiffeisen с 31 июля прекратить корреспондентские отношения со всеми банками в белорусской юрисдикции.

О прекращении отношений писала газета «Наша Нiва» (заблокирована на территории России и Белоруссии, включена МВД республики в список организаций, причастных к экстремистской деятельности). По ее данным, Raiffeisen оповестила белорусские банки об остановке сотрудничества 15 мая. «Это очень усложняет и без того непростую финансовую жизнь белорусским компаниям, которые принимают оплату в долларах/евро или платят в них за товары или услуги», — рассказал сотрудник одного из банков.

Корреспондентские счета в иностранных банках необходимы для проведения валютных операций. После начала военной операции на Украине и западных санкций против финансовой системы России зарубежные кредитные организации начали закрывать счета российским банкам вне зависимости от санкций, что усложнило проведение валютных переводов.

11 мая представитель RBI сообщил о решении сократить корреспондентские отношения с банками стран СНГ. В начале апреля такое решение было принято в отношении всех российских банков, за исключением собственной «дочки» Raiffeisen — Райффайзенбанка. Это часть плана по снижению деловой активности перед уходом из России.