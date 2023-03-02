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«Коммерсантъ» узнал о зависших выплатах по евробондам Минска на $500 млн

«Ъ»: российские инвесторы не получили выплаты по евробондам Белоруссии на $500 млн
В Ассоциации владельцев облигаций сообщили, что российские инвесторы не получили выплаты по белорусским евробондам в срок. Чтобы выплаты пришли, нужно выполнить ряд условий, в том числе открыть счет в белорусском банке
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Российские инвесторы не могут своевременно получить выплаты по еврооблигациям Белоруссии, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников долгового рынка.

Газета пишет, что объем замороженных платежей может составлять до $500 млн. В Ассоциации владельцев облигаций (АВО) отметили, что точную цифру установить сложно, так как у белорусского Минфина нет всех реестров конечных держателей. Белорусская сторона ранее сообщала, что обсуждает с Национальным расчетным депозитарием (НРД) получение реестра российских держателей, добавили в ассоциации.

На сайте Минфина Белоруссии отмечается, что ведомство прорабатывает возможность выплат владельцам еврооблигаций из России через НРД и другие депозитарии.

В российском Минфине сообщили «Коммерсанту», что порядок выплат по еврооблигациям Белоруссии регулируется законами этой страны и эмиссионной документацией выпусков ценных бумаг и находится вне регулирования российского законодательства.

В НРД отказались от комментариев РБК.

С лета 2022 года из-за западных санкций против Нацбанка Белоруссия проводит платежи по еврооблигациям в национальной валюте. Платежным агентом выступал Citibank, однако в июле он отказался от проведения операций. Сейчас выплаты зачисляются на отдельный банковский счет, открытый в ОАО «АСБ Беларусбанк». В конце февраля Минфин страны сообщил, что погасил еврооблигации на $800 млн, одновременно по ним был выплачен купон на $27,5 млн. Сейчас, пишет газета, в обращении остаются четыре выпуска белорусских евробондов объемом $2,45 млрд. Они размещались в 2017–2022 годах, а андеррайтерами были Citi и Raiffeisen Bank International.

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Для получения выплат нужно открыть счет в белорусском банке, подать заявку на исполнение обязательств, предоставить выписки со счета депо в своем депозитарии, заключить договоры на выплаты в белорусских рублях и подготовить ряд документов, говорится на сайте Минфина республики. По данным АВО, некоторые инвесторы полностью выполнили условия, но выплаты им так и не пришли. В ассоциации сообщили, что сейчас эмитент формирует новый порядок идентификации инвестора и получения выплат, так как прежние инструкции эмитента утратили актуальность.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
При участии
Маргарита Мордовина
Белоруссия еврооблигации Минфин выплаты
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