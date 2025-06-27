«Сбер» снизит ставки по ипотеке, кредитам и вкладам
Сбербанк с 1 июля снизит ставки по ипотеке на 0,5–2 п.п. в зависимости от первоначального взноса, а также введет скидку на 1 п.п. на кредиты ИЖС для строительства быстровозводимых домов, сообщили РБК в кредитной организации.
Кроме того, с 30 июня «Сбер» снизит минимальные ставки по потребительским кредитам на 1 п.п. С той же даты снизятся ставки по вкладам. Так, максимальная ставка по вкладам «Лучший %» и «СберВклад» на сроки 4–5 месяцев составит 18%. Надбавки по вкладам линейки «СберВклад» снизятся с 1 до 0,7%.
«Сбер» до этого объявлял о снижении ставок по кредитам, ипотеке и вкладам 10 июня, вскоре после решения ЦБ о снижении ключевой ставки с 21 до 20%. Схожее решение принял и ВТБ. 20 июня зампред правления банка Александр Пахомов объявил о новом снижении ставок по рыночной и комбинированной ипотеке на жилье в новостройках.
В «Сбере» допускали и дальнейшее снижение ставок. На ПМЭФ первый зампред Сбербанка Кирилл Царев не исключил такого шага в том числе до заседания совета директоров ЦБ, где принимается решение о ключевой ставке. «Мы в данном случае все-таки смотрим на ситуацию, которая происходит на рынке. Если не снижать ставки по депозитам, значит не будут снижаться ставки по кредитам», — сказал он тогда.
Глава «Сбера» Герман Греф говорил, что ожидает дальнейшего снижения ключевой ставки. По его оценке, к концу года та может составить 15–16%.
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