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Финансы ,  
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«Сбер» снизит ставки по ипотеке, кредитам и вкладам

«Сбер» с 30 июня снизит на 1 п.п. ставки по потребительским кредитам и вкладам, а с 1 июля — по ипотеке (в диапазоне 0,5–2 п.п.). 10 июня банк уже объявлял о снижении ставок вслед за решением ЦБ понизить ключевую ставку до 20%
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Сбербанк с 1 июля снизит ставки по ипотеке на 0,5–2 п.п. в зависимости от первоначального взноса, а также введет скидку на 1 п.п. на кредиты ИЖС для строительства быстровозводимых домов, сообщили РБК в кредитной организации.

Кроме того, с 30 июня «Сбер» снизит минимальные ставки по потребительским кредитам на 1 п.п. С той же даты снизятся ставки по вкладам. Так, максимальная ставка по вкладам «Лучший %» и «СберВклад» на сроки 4–5 месяцев составит 18%. Надбавки по вкладам линейки «СберВклад» снизятся с 1 до 0,7%.

«Сбер» до этого объявлял о снижении ставок по кредитам, ипотеке и вкладам 10 июня, вскоре после решения ЦБ о снижении ключевой ставки с 21 до 20%. Схожее решение принял и ВТБ. 20 июня зампред правления банка Александр Пахомов объявил о новом снижении ставок по рыночной и комбинированной ипотеке на жилье в новостройках.

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В «Сбере» допускали и дальнейшее снижение ставок. На ПМЭФ первый зампред Сбербанка Кирилл Царев не исключил такого шага в том числе до заседания совета директоров ЦБ, где принимается решение о ключевой ставке. «Мы в данном случае все-таки смотрим на ситуацию, которая происходит на рынке. Если не снижать ставки по депозитам, значит не будут снижаться ставки по кредитам», — сказал он тогда.

Глава «Сбера» Герман Греф говорил, что ожидает дальнейшего снижения ключевой ставки. По его оценке, к концу года та может составить 15–16%.

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