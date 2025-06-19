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ПМЭФ-2025 ,  
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Греф сравнил политику ЦБ с прохождением между Сциллой и Харибдой

Сюжет
ПМЭФ-2025
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Сбербанк ожидает, что к концу года Центробанк значительно больше снизит ключевую ставку, все факторы складываются для такого сценария, заявил глава банка Герман Греф в интервью телеканалу «Россия 24» на полях ПМЭФ.

Он отметил, что инфляция в России находится на достаточно низком уровне, при этом реальная ставка (ключевая ставка ЦБ минус инфляция) составляет свыше 10%, а это «очень много». «Мы видим признаки замедления в развитии экономики. Здесь очень важно не пропустить момент, когда нужно начать смягчение. Всем хочется быстро, конечно, но это быстро не бывает», — сказал глава Сбербанка.

«В целом, такая политика, конечно же, приводит к охлаждению экономики и снижению инфляции. Это искусство. Здесь нужно пройти между Сциллой и Харибдой», — оценил деятельность ЦБ Греф (цитата по ТАСС).

Он напомнил, что Сбербанк решил снизить ставки по кредитам после уменьшения ключевой ставки. «Мы ожидаем дальнейшего снижения, поэтому делаем шаг на опережение», — добавил Греф.

Первый зампред Сбербанка Кирилл Царев также допустил снижение ставок, в том числе до заседания совета директоров ЦБ, передает корреспондент РБК. «Пока прогнозировать сложно. Мы в данном случае все-таки смотрим на ситуацию, которая происходит на рынке. Если не снижать ставки по депозитам, значит не будет снижаться ставки по кредитам», — заявил он журналистам на ПМЭФ.

Материал дополняется.

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Герман Греф
бизнесмен, глава Сбербанка
8 февраля 1964 года
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