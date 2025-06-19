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ПМЭФ-2025 ,  
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Греф допустил снижение ключевой ставки до 15%

Сюжет
ПМЭФ-2025
Ключевая ставка может опуститься до 15–16% к концу года, считает Герман Греф. Но позиция ЦБ более консервативна, считает он
Герман Греф
Герман Греф (Фото: Александра Терлецкая / Фонд Росконгресс)

К концу года ключевая ставка может опуститься до 15–16%, считает глава Сбербанка Герман Греф. Об этом он заявил в интервью телеканалу РБК в ходе ПМЭФ.

«На наш взгляд, будет, конечно, снижение. Будет вопрос, по какой траектории. Скажем так, мы видим траекторию — это примерно, в зависимости от того, как будут проявляться факторы проинфляционные, — 15–16% в конце года. Пока то, как [это] видит Центральный банк, значительно более консервативно», — сказал Греф.

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Ключевая ставка сейчас находится на уровне 20%. С октября прошлого года по июнь 2025-го она держалась на рекордной отметке 21%. Это стало первым снижением ставки с осени 2022 года. При этом председатель Банка России Эльвира Набиуллина подчеркивала, что это решение не означает, что ЦБ продолжит снижать ставку высокими темпами.

«В условиях, когда баланс по-прежнему смещен в сторону проинфляционных рисков, наш подход к снижению ставки требует большей осторожности, он может предполагать паузы между шагами. Более того, если инфляция перестанет устойчиво снижаться и тем более начнет расти, не исключено повышение ключевой ставки. Для дальнейшей дезинфляции нам нужно поддерживать жесткие денежно-кредитные условия», — сказала она.

19 июня на ПМЭФ Набиуллина заявила, что темпы снижения ставки зависят от инфляции. «Мы будем снижать ставку по мере снижения инфляции. Она сейчас замедляется, замедляется даже быстрее наших ожиданий, и будут снижаться инфляционные ожидания, это должно происходить», — подчеркнула она.

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Герман Греф
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