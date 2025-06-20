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Финансы ,  
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ВТБ снизил ставки по ипотеке

С 20 июня ВТБ уменьшит ставки по рыночной и комбинированной ипотеке на жилье в новостройках, в ближайшее время банк также планирует пересмотреть условия по потребительским и автокредитам, сообщил заместитель президента — председателя правления банка Александр Пахомов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

«Мы ожидаем постепенной стабилизации рынка с началом снижения ключевой ставки, и сегодня начинаем проводить ипотечные сделки на новых условиях. Конечно, основой спроса остается господдержка, на которую в первом полугодии, по нашим оценкам, придется свыше 80% продаж на рынке жилищного кредитования. При этом улучшение условий затронет и другие кредитные продукты», — отметил Александр Пахомов.

Согласно новым условиям (с учетом суммы дисконтов), ставка по рыночной ипотеке составит от 25,3% на покупку квартир и апартаментов и от 25,9% — по ИЖС. Ставки по комбо-ипотеке будут начинаться от 6,97% в сочетании с семейной госпрограммой и от 7,03% — с IT-ипотекой.

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Минимальные ставки действуют при оформлении комплексного страхования.

По прогнозам ВТБ, общерыночные выдачи ипотеки по итогам января—июня 2025 года составят около 1,5 трлн руб. Банк ожидает постепенного выравнивания ситуации на рынке на фоне смягчения монетарной политики.

На заседании 6 июня Банк России снизил ключевую ставку с 21 до 20% годовых. В ЦБ отметили, что текущее инфляционное давление продолжает снижаться и экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста. При этом Центробанк подчеркнул, что будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели 4% в 2026 году.

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Евгений Вахляев
ВТБ ставки по ипотеке Ипотека
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