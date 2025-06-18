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ПМЭФ-2025 ,  
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В «Сбере» сравнили высокие ставки с нахождением без воздуха под водой

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ПМЭФ-2025
Качество кредитного портфеля Сбербанка остается стабильным. Но бизнесу нужно «глотнуть воздуха» — и для этого необходимо снижение ставки, считает первый зампред «Сбера»
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В «Сбере» сравнили высокие ставки с нахождением без воздуха под водой
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Клиенты Сбербанка пока не подают массовых запросов на реструктуризацию, рассказал в интервью телеканалу РБК на Петербургском экономическом форуме первый зампред «Сбера» Александр Ведяхин.

«Сейчас портфель ведет себя хорошо, у нас нет массовых запросов на реструктуризацию и так далее. Есть точечные истории, но в принципе они всегда были. Поэтому наше качество кредитного портфеля стабильное. Но конечно, если уровень ставки будет высокий и достаточно длительное время, то количество реструктуризаций, а потом и дефолтов, оно увеличится», — сказал Ведяхин.

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«Это, знаете, как набрать воздух перед тем, как нырнуть. В принципе, если тебе надо находиться под водой 10 или 20 секунд, не вопрос. Такое у нас было», — добавил он. Ставка и раньше поднималась до пиковых значений, но сейчас она держится на этих уровнях очень долго, подчеркнул он.

«И вот представьте, что вы под водой находитесь 30 секунд, минуту, полторы. И сколько бы воздуха вы до этого ни глотнули, всё равно хочется дышать. Искренне надеюсь, что у нас будет возможность всем вместе глотнуть воздуха, когда ставки будут снижаться», — заключил Ведяхин.

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В корпоративном портфеле банков доля проблемных кредитов остается на уровне 4% (3,2 трлн руб.). В рознице она выросла на 0,2 п.п., до 5,5% (2 трлн руб.), писал ЦБ в обзоре о развитии банковского сектора по итогам апреля.

С конца 2024 года ключевая ставка находилась на рекордно высоком уровне 21%. Только в июне ЦБ снизил ее, но лишь до 20%. В отличие от предыдущих периодов жесткой политики, когда регулятор резко повышал ее, но затем почти сразу переходил к постепенному снижению, в этот раз ставка остается высокой уже много месяцев. В то же время председатель Банка России Эльвира Набиуллина не давала четких сигналов о переходе к смягчению политики: «В условиях, когда баланс по-прежнему смещен в сторону проинфляционных рисков, наш подход к снижению ставки требует большей осторожности, он может предполагать паузы между шагами. Более того, если инфляция перестанет устойчиво снижаться и тем более начнет расти, не исключено повышение ключевой ставки. Для дальнейшей дезинфляции нам нужно поддерживать жесткие денежно-кредитные условия».

В корпоративном портфеле банков доля проблемных кредитов остается на уровне 4% (3,2 трлн руб.). В рознице она выросла на 0,2 п.п., до 5,5% (2 трлн руб.), писал ЦБ в обзоре о развитии банковского сектора по итогам апреля.

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Юлия Кошкина Юлия Кошкина, Алевтина Пенкальская
При участии
Антон Фейнберг
Александр Ведяхин Сбербанк ПМЭФ кредиты
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Зампред ВТБ решил взять паузу в прогнозировании ключевой ставки
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