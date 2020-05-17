Пандемия коронавируса , 17 мая, 06:11
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ФРС допустила новый обвал на финансовых рынках из-за коронавируса
Цены на мировых финансовых рынках могут обвалиться снова если ситуация с коронавирусом будет развиваться по непредсказуемому сценарию, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США.
«Стоимость активов остается уязвимой к значительному снижению, если пандемия будет развиваться в непредсказуемом направлении, экономические последствия окажутся более неблагоприятными или в финансовой системе вновь возникнут сложности», — говорится в отчете ФРС.
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