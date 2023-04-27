Ипотечные пузыри и уход от доллара. Главное с конференции РБК

Чего ждать от цен на жилье, почему трансграничных платежей в долларах «больше нет» и как санкции поделили банки на две группы. Главные цитаты с конференции «Банки. Трансформация. Экономика. 2.0», которую организовали РБК и НКР

О ценах на жилье

Руководитель аналитического центра, управляющий директор «Дом.РФ» Михаил Гольдберг:

«После трех лет достаточно серьезного роста цен на жилье мы видим, что в первом квартале они перешли к стагнации. Цены на жилье сейчас не растут, особенно в бизнес-классе, и думаю, что, скорее всего, в номинальном выражении цены останутся примерно на таком же уровне — может быть, будут прибавлять 2-3%. Но в реальном выражении в этом году мы увидим небольшое снижение цен».

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков:

«Здесь уже звучало [заявление] по поводу того опережающего космического роста в последние два года, когда за счет сверхльготной ипотеки цены на недвижимость взлетели на 50%. И только события начала прошлого года плюс то, что льготная ипотека, низкие ставки не справляются и не позволяют тот ежемесячный [платеж сохранять на прежнем уровне], несмотря на низкие проценты, [привели к тому, что] постепенно началась корректировка, снижение. В этом году пока некая стагнация наблюдается, но, по моим оценкам экспертным, скорее всего, цена метра должна падать, потому что она реально завышена. Тот рост превышал в несколько раз ту инфляцию, которая у нас есть. Ну и плюс на самом деле если посмотреть, то сейчас все ориентиры, индикаторы, которые есть, — это все цены, которые идут в рекламе. Когда приходишь совершать сделку, то всегда есть скидка, которая достигает у отдельных застройщиков 30-35%. Просто никто не хочет называть реальную цену, чтобы не обвалить, соответственно, весь рынок. Но постепенно корректировка в меньшую сторону, по моим прогнозам, должна быть, и она, скорее всего, будет, если не случится каких-то новых сверхльготных программ».

Об ипотечном пузыре

Вице-президент по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям ГК «ПИК» Дмитрий Тимофеев:

«Если мы с вами почитаем аналитику об ипотечном пузыре — я не помню, чтобы кто-то сформулировал четкие индикаторы, которые якобы уже в красной зоне. Слово «пузырь» я сам слышу очень часто, в том числе на разных совещаниях, но никаких четких критериев оценки, что это такое, нет. Мы все ссылаемся на какую-то западную практику и так далее — [но] если брать одним из критериев уровень закредитованности населения, то у нас точно нет ипотечного пузыря».

Алексей Войлуков:

«Закредитованность действительно низкая в целом. Но если смотреть, о чем беспокоится Центральный банк, — на определенный сегмент граждан, у которых небольшой доход и которые больше всего пытаются влезть в ипотеку всяческими способами с помощью схем — тот же первоначальный взнос, который они не вносят сами, а берут с помощью кредитных ресурсов — вот тот мыльный пузырь действительно растет. И то, что ЦБ пытается это все сдерживать, понимая, к каким рискам это может привести, — на сегодня пока, как мне видится, это регулятору не удается, потому что рынок находит схемы обхода его очередных решений. И именно в этой части граждан с небольшим доходом этот пузырь назревает. Если он лопнет, если они вдруг потеряют работу, это приведет к коллапсу. Но мы не говорим о том коллапсе, который был в США».

Коммерческий директор группы «Самолет» Кирилл Храпов:

«Классического пузыря, на наш взгляд, нет. Есть переживания по поводу двух вещей. Первое — это снижающийся спрос, второе — это растущий срок погашения ипотеки, и есть опасения что люди в случае чего не смогут ее гасить. На оба этих опасениях есть хорошие решения. Первое — как повышать спрос в условиях, когда, казалось бы, все уже взяли ипотеку — помогите людям накопить на первоначальный взнос. Есть ли у нас в стране целевые накопительные счета от государства, от банков для потребителей? Нет, их не существует, как в Англии или в Германии.

Второе — это сильно растущий средний срок погашения, в том числе по ставке 0,1%. Есть опасения, что эти люди, пока ее не погасят, не вернутся на рынок. Тоже есть решение — дайте возможность без проблем уступать квартиру с этим ипотечным кредитом новому заемщику, не меняя кредит по новой ставке. Пусть он купит квартиру с теми же условиями по ставке и ежемесячному платежу. Сделайте одно предложение ему — пусть он этот первоначальный взнос увеличит и потратит на досрочное погашение этой ипотеки по сроку, а не по ежемесячному платежу».

О переориентации банков на менее обеспеченных клиентов

Заместитель председателя правления банка «Уралсиб» Станислав Тывес:

«Мы видим, что сами банки начинают работать в сегментах, в которых до этого не хотели. Это сегмент микрофинансовых организаций, где довольно высокие риски. Мы видим, что банки начинают выдавать кредиты наличными на сумму до 30 тыс. руб., но какие ставки по этим кредитам [должны быть], чтобы отбить операционные расходы? […] Это тенденция, что реальные доходы населения не растут, они сокращаются, население не богатеет, оно закредитовывается, а банки начинают [выходить в малообеспеченные] потребительские сегменты».

И. о. директора по розничному бизнесу Росбанка Максим Лукьянович:

«Мы оптимистично смотрим на то, что может происходить определенный прирост (выдач кредитов. — РБК), но соглашусь, что он будет скромный — порядка 10-15%. С точки зрения покупательской способности населения... хоть мы и имеем прогноз Минэкономразвития, что в этом году реальные доходы населения вырастут, но еще надо посмотреть, на сколько они вырастут и куда эти доходы пойдут — в сбережения или в потребление. Есть достаточно много оснований полагать, что это будут сбережения».

Замминистра финансов Алексей Моисеев:

«Крипта — это в целом зло. Я считаю, что люди, которые инвестируют туда свои сбережения, они очень сильно рискуют. [...] Это наша позиция, общая с Центральным банком».

Могут быть отдельные ситуации, при которых криптовалютой можно пользоваться, добавил Моисеев: «Там есть целый ряд преимуществ. Это отсутствие корсчетов, это возможность молниеносно проводить операции практически без комплаенса в ряде стран и так далее и тому подобное. И этим можно и нужно пользоваться там, где можно и возможно».

О влиянии санкций на бизнес

Зампред Абсолют Банка Антон Павлов:

«Прошлый год провел между банками черту — они теперь санкционные и несанкционные. И многие точно понимают, что банки несанкционные имеют ряд преимуществ: несмотря на ужасный клиентский опыт, многие стали держателями карт UnionPay в тех банках, названия которых они не знали никогда. Теперь эта ситуация с нами надолго останется. Банки не под санкциями имеют ряд преимуществ, они могут меньше заморачиваться клиентским опытом, потому что к ним всегда будет очередь. Практика порочная, но она есть».

Об уходе от доллара во внешней торговле

Алексей Моисеев:

«Я думаю, что ни для кого не секрет, что расчеты «рубль — доллар» трансграничные практически… я бы сказал, что их нет. [Есть] отдельно взятые эпизоды, которые изредка происходят — с точки зрения системных, их нет. «Рубль — евро» еще немного осталось, но тоже сходит на нет потихонечку. Связано это с целым рядом причин — и с блокировкой счетов, и с комплаенсом, который занимает недели, и с нежеланием использовать эту валюту, потому что она может не дойти до адресата, и так далее. «Мы наконец-то пришли к ситуации, когда на Московской бирже обороты по мягким валютам пришли к ситуации, которая соответствует уровню торговых взаимоотношений. Не по всем, но по многим из них».

О валютных лимитах в сделках иностранцев

Алексей Моисеев:

«Лимит будет единый — смысл в том, чтобы не было давления на валютный рынок. Это значит, что, условно говоря, комиссия разрешила за такую-то сумму продать бизнес, но купить валюту можно в течение какого-то срока, чтобы лимит не нарушить. Тонкой настройки не будет, там просто будет общее ограничение, потому что иначе мы будем манипулировать валютным курсом, а мы бы не хотели этого».

О поведении клиентов с кредитами

Член правления, директор розничной сети Почта Банка Антон Анищенко:

«Если посмотреть на рост портфелей с начала года, то где-то на 1,5% вырос кредитный портфель и на 1,5% портфель пассивов. Обычно кредитный растет быстрее. Сейчас средний срок погашения [кредитов] увеличился. […] Клиенты стали не так активно досрочно закрывать свои кредитные обязательства, они равномерно выплачивают тот кредит, что есть. Тем более, что по многим кредитам условия, если они брали до 2022 года, более выгодные. И что очень важно — клиенты имеют кредиты и вместе с этим наращивают сбережения. Не так, как раньше: если есть кредит, то клиент его досрочно гасит, а потом будет копить. Сейчас история более сбалансированная».