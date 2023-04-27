Минфин сообщил об исчезновении трансграничных расчетов в долларах

Постоянных внешнеторговых расчетов в долларе в России практически не осталось, заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев. Скоро это ожидает и платежи в евро

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Трансграничных расчетов в долларе практически не осталось, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на конференции РБК и рейтингового агентства НКР «Банки. Трансформация. Экономика. 2.0».

«Я думаю, что ни для кого не секрет, что расчеты «рубль-доллар» трансграничные практически… я бы сказал, что их нет. [Есть] отдельно взятые эпизоды, которые изредка происходят — с точки зрения системных их нет. «Рубль-евро» еще немного осталось, но тоже сходит на нет потихонечку. Связано это с целым рядом причин — и с блокировкой счетов, и с комплаенсом, который занимает недели, и с нежеланием использовать эту валюту, потому что она может не дойти до адресата, и так далее», — заявил Моисеев.

«Мы наконец-то пришли к ситуации, когда на Московской бирже обороты по мягким валютам пришли к ситуации, которая соответствует уровню торговых взаимоотношений. Не по всем, но по многим из них. Я бы сказал, здесь чувствительным исключением остается пара «рубль-рупия», потому что там связано это отчасти с валютными ограничениями, которые в Республике Индия существуют, отчасти с другими причинами», — добавил замглавы Минфина.

За 2022 год доля юаня в расчетах за экспорт выросла с 0,5 до 16%, а доля рубля — с 12 до 34%, следует из «Обзора рисков финансовых рынков» Банка России. Еще 2% приходится на прочие валюты дружественных стран, указано в документе. Таким образом, российская и китайская валюты заняли половину во внешнеторговых расчетах России.

«На фоне масштабных санкционных ограничений со стороны недружественных стран с марта 2022 года происходила широкая структурная трансформация российской экономики, в том числе в части расчетов внешнеэкономической деятельности», — писал ЦБ.

Результатом трансформации стало существенное сокращение доли валюты недружественных стран (доллары и евро) в расчетах за экспорт — с 87 (начало 2022 года) до 48%. То есть на рубль и дружественные валюты совокупно пришлось 52%. Постепенный отказ от расчетов в евро в экспорте привел к тому, что чистый экспорт в евро (разница между экспортом и импортом) стал отрицательным, констатировал Банк России.