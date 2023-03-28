В ЦБ заявили об отсутствии роста доступности жилья в России, несмотря на льготную ипотеку

В ЦБ не увидели роста доступности жилья при льготной ипотеке

Потенциал поддержания спроса на ипотеку с помощью льготной программы исчерпан, считают в Банке России

Фото: Олег Яковлев / РБК

Цены на жилье в России выросли существенно выше, чем доходы населения, а для того чтобы накопить на квартиру в новостройке, теперь нужно больше времени, заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов, передает ТАСС.

«И что получается в итоге? Доступность жилья как минимум не растет», — отметил он.

По словам Данилова, стоимость квартир в новостройках выросла очень сильно. Кроме того, по его оценке, значительно «разъехались» цены на первичном и вторичном рынке жилья.

В то же время он усомнился, что качество строящейся недвижимости улучшилось. «Стали как-то кардинально лучше, качественнее строить жилье, чем два года назад? Вряд ли», — сказал Данилов, связав это в том числе с длительностью программы льготной ипотеки.

С учетом средних зарплат по стране, чтобы накопить на квартиру на первичном рынке при максимальной экономии средств в конце 2019 года нужно было шесть лет, сейчас — восемь, заявил Данилов.

«То есть о какой доступности мы говорим? Понятно, что в такой ситуации сначала придумывается льготная программа, потом эти схемы с околонулевой ставкой. А дальше что? Мы отрицательные ставки будем придумывать? Какие-то еще схемы? Потенциал такого рода искусственного поддержания [спроса на ипотеку] исчерпан», — сказал он.

Программу льготной ипотеки на новостройки запустили в 2020 году в качестве меры поддержки первичного рынка жилья в условиях коронавирусных ограничений. Изначально она был рассчитана на несколько месяцев, но позже неоднократно продлевалась.

В декабре 2022 года правительство продлило действие льготной ипотеки до 1 июня 2024 года.

Максимальный размер кредита по льготной ставке до 8% в Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 млн руб., в остальных регионах — 6 млн руб.