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Общество ,  
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Путин поставил вопрос о льготах на покупку вторичного жилья

Владимир Путин спросил Виталия Мутко о перспективах льгот на покупку вторичного жилья
Президент выразил мнение, что льготы для вторичного рынка недвижимости будут подталкивать строительство. Ранее Минстрой сообщил, что Россия может «потерять города» из-за того, что ввод нового жилья в них стал низким
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Льготы на покупку жилья на вторичном рынке могут дать положительный эффект для развития отрасли, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой «Дом.РФ» Виталием Мутко. Текст беседы опубликовала пресс-служба Кремля.

«Мы и отрасль стараемся поддержать, и семьи поддержать. Если все-таки создать какие-то условия для льготного приобретения с вторичного рынка, что востребовано, люди бы хотели этого?» — задал вопрос Путин.

Мутко начал отвечать: «Владимир Владимирович, на Дальнем Востоке в ряде регионов…», — но президент его перебил и уточнил, что он спрашивает про всю страну в целом, а не только про Дальний Восток. В ответ глава «Дом.РФ» рассказал, что цены на вторичном рынке ниже, чем на первичном. Предприняты значительные усилия для поддержки отрасли, они принесут эффект через два-три года, а «вторичный рынок сейчас несколько приостановился». Вторичный рынок более предпочтительный для покупателей из-за его выгодности, добавил Мутко.

«Все равно это будет подталкивать строительство», — подчеркнул Путин.

Минстрой в середине апреля сообщил, что в более 600 из 1117 городов России выявлен «почти нулевой» объем ввода нового жилья, это стало серьезной проблемой. В этих городах не работают никакие из имеющихся финансовых инструментов, стимулирующих приобретение жилья, необходимо продумать новые механизмы.

«Если мы этого не сделаем, мы просто через какой-то период эти города потеряем, а там живут наши люди», — сказал министр Ирек Файзуллин.

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Путин тогда же рассказал, что на рынке недвижимости России возникло «затоваривание», из-за чего объемы строительства могут сократиться. «Нужно, конечно, эти риски снижать», — призвал президент.
 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Владимир Путин Виталий Мутко Дом.РФ вторичное жилье льготы Недвижимость

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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