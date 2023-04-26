ВТБ сделает ставку на клиентов с зарплатой до 40 тыс. руб.

ВТБ намерен активизировать работу в массовой рознице, запустив кредиты до зарплаты и рассрочки. В сегменте состоятельных клиентов банку уже трудно расти, а в низкобюджетном есть потенциал, объясняет зампред ВТБ

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ВТБ к 2024 году подготовится к выходу в сегмент массовой розницы, работа с менее обеспеченными клиентами станет частью новой стратегии группы, рассказал журналистам заместитель председателя правления госбанка Анатолий Печатников. Речь идет о продуктах, которые сейчас в основном предлагают микрофинансовые организации (МФО), и о рассрочках. Целевая аудитория — клиенты с доходом до 40 тыс. руб. в месяц. По данным Росстата за февраль, средний уровень зарплаты в России составил 65,1 тыс. руб.

«Мы запускаем новые формы кредитования, кредиты на малые суммы, материальные и нефинансовые программы для семей с детьми и пенсионеров. Будем развивать рассрочки, кредиты до зарплаты, сберегательные продукты для массового сегмента», — сказал Печатников. Он уточнил, что новые кредитные продукты будут продвигаться всеми банками группы: помимо ВТБ в нее входит Почта Банк и недавно присоединенные «Открытие» и крымский РНКБ.

Изменение стратегии и активизация работы в массмаркете необходимы ВТБ, чтобы продолжать расти в рознице, пояснил топ-менеджер.

«Видим серьезный потенциал роста в этой сфере, так как по состоятельному сегменту наша рыночная доля по числу активных клиентов среди банкиризированного населения (тех, кто пользуется банковскими услугами. — РБК) уже больше 30%, там объективно есть предел роста», — сказал Печатников. По его словам, доля ВТБ в массмаркете гораздо ниже — около 7%, поскольку банк, например, меньше представлен в небольших населенных пунктах и преимущественно охватывает города с населением от 100 тыс. человек. Задача группы — нарастить присутствие до «справедливой доли» в 20%, но к какому году будет достигнут этот целевой параметр, Печатников не раскрыл.

Какие шаги по выходу в низкобюджетный сегмент уже сделала группа ВТБ ВТБ 21 апреля сообщил о старте выдач нового типа кредитов для клиентов — физических лиц. Это «кредит-малыш» на сумму от 5 тыс. до 30 тыс. руб. сроком до 11 месяцев. До запуска этого продукта банк анализировал именно рынок микрофинансов, пояснял замруководителя департамента кредитного розничного бизнеса ВТБ Евгений Благинин. 14 марта Почта Банк, входящий в группу ВТБ, учредил микрокредитную компанию «Финпост», следует из выписки ЕГРЮЛ. Уставный капитал компании — 5 млн руб., основной вид деятельности — микрофинансирование.

Как решение ВТБ оценивают эксперты

ВТБ не первый банк, решивший выйти в сегмент микрокредитования. В мае 2021-го Сбербанк стал предлагать клиентам займы до зарплаты на сумму от 1 тыс. до 30 тыс. руб. со сроком погашения один месяц. Похожие продукты есть в линейке Альфа-банка и Почта Банка.

В последние годы закредитованность населения в России выросла, качественных заемщиков стало меньше, и это дает основания для обострения конкуренции банков и МФО, замечает управляющий директор «Эксперт РА» по валидации Юрий Беликов. Он, впрочем, считает, что банки не заинтересованы бороться за всю клиентскую базу МФО, а пытаются «собрать сливки» в виде заемщиков «с хорошей платежной дисциплиной, пусть и по микрозаймам».

ВТБ пока намерен предлагать новые продукты в массмаркете только действующим клиентам, отметил Печатников: «Пока предложения будут адресованы преимущественно нашим клиентам. Хотя у нас небольшая рыночная доля в массовом сегменте, эта аудитория — миллионы человек». Он добавил, что кредиты обычно не являются продуктом для привлечения новых заемщиков в банк.

Выход ВТБ в сегмент кредитования малообеспеченных граждан Беликов считает стратегически правильным. «Ставка на рост за счет премиальных и просто состоятельных клиентов сейчас действительно едва ли могла себя оправдать. Состоятельный сегмент уже окучен и разделен. А переманивать таких клиентов из одного банка в другой сложно с учетом их консервативности», — заключает эксперт.

Аналитик инвестбанка «Синара» Ольга Найденова тоже считает этот шаг позитивным с точки зрения оценки инвестиционной привлекательности ВТБ.

«Инвесторы недолюбливали ВТБ, в частности, из-за довольно высокой доли единоразовых доходов, крупных сделок, заметно снижавших предсказуемость результата. Такая розница — это механизм, который должен формировать предсказуемый финансовый результат», — объясняет она, добавляя, что вклад этого сегмента в прибыль вряд ли будет большим. Объем розничного кредитного портфеля ВТБ заметно превышает совокупный портфель займов МФО физлицам — 5,1 трлн руб. по итогам первого квартала (данные отчетности банка) против 291 млрд руб. на конец 2022 года (данные ЦБ по рынку МФО, .pdf).

«Экспансия в микрокредитный сегмент, по-видимому, имеет определенный смысл. Из-за ухудшения ситуации в экономике и роста неопределенности российские банки в прошлом году заметно снизили долю одобрений потребительских кредитов. И запуск микрокредитных продуктов может быть предназначен для того, чтобы сохранить тех клиентов, которым было отказано в получении классического кредита, а также для привлечения новых, в том числе переманивания их у МФО», — рассуждает аналитик «Финама» Игорь Додонов. Расчет также может состоять в том, что при улучшении экономической ситуации в стране эти клиенты смогут перейти в более высокую категорию и претендовать на обычные кредитные продукты, добавляет он.

«В то же время в сегменте микрокредитов уже работают несколько крупных банков, в том числе и системно значимых. Некоторые предлагают собственные микрокредитные продукты, другие имеют дочерние МФО. Так что занять значительную долю этого рынка, думаю, будет непросто», — замечает Додонов. Сложно сказать, насколько это выгодный сегмент для банков, поскольку просрочка в МФО гораздо выше, и если микрокредитные компании могут компенсировать это сверхвысокими ставками, то ставки по потребительским кредитам в банках ограничиваются регулированием ЦБ, заключает эксперт.