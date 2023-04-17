Минфин допустил валютный лимит из-за сделок с активами уходящих компаний

Минфин и ЦБ могут ввести лимит на покупку валюты из-за сделок с активами уходящих компаний

Лимит на закупку иностранной валюты в ходе сделок по покупке российских активов зарубежных компаний могут ввести для снижения волатильности рубля. Эксперты говорили РБК, что такие сделки привели к падению рублевого курса в апреле

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Центробанк и Минфин России изучают возможность введения ежемесячного лимита на покупку валюты на внутреннем рынке для сделок по приобретению зарубежного бизнеса, уходящего из страны, пишут «Ведомости». Эту информацию газете подтвердил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков. Он уточнил, что механизм предполагается «плавающий», без привязки «к конкретной сумме».

Из-за низкой ликвидности иностранной валюты на российском рынке крупные ее покупки могут привести к резкому изменению курса рубля, пишет газета.

«В целом в рамках подходов подкомиссии (которая принимает решения по сделкам с российскими активами зарубежных компаний. — РБК) мы всегда учитываем рыночную конъюнктуру на валютном рынке при принятии решений по сделкам, в том числе по сделкам с долями и акциями», — отметил представитель ведомства.

В начале апреля рубль заметно ослабел по отношению к доллару и евро. Например, 8 апреля американская валюта торговалась более чем по 82 руб. за единицу, европейская — по 90 руб., при том что еще 1 апреля курсы были 77 руб. и 84 руб. соответственно. К 15 апреля доллар подешевел примерно на 1 руб., евро так и остался выше 90 руб.

В Центробанке падение рубля связали со снижением уровня экспортной выручки в начале года. Зампредседателя ЦБ Алексей Заботкин отметил, что в этот момент была пройдена «нижняя точка» в поступлении такой выручки, позднее «динамика будет более гладкая».

Опрошенные РБК эксперты называли этот фактор в числе причин ослабления рубля. Еще один фактор, как говорил главный экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин, — это продолжающиеся сделки по выкупу российских активов иностранных компаний, для которых покупатели вынуждены приобретать валюту недружественных государств.