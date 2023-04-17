Минфин допустил валютный лимит из-за сделок с активами уходящих компаний

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 15 апреля
EUR ЦБ: 90,16 (+0,16) Инвестиции, 14 апр, 16:56 Курс доллара на 15 апреля
USD ЦБ: 81,5 (-0,17) Инвестиции, 14 апр, 16:56
Консервативный портфель: преимущества и недостатки вкладов и инвестиций РБК и банк Ренессанс, 08:05
ФАС выступила против нового тарифа для модернизации БАМа Бизнес, 08:00
«Неприятный сюрприз» от ОПЕК+: что будет с нефтью и акциями нефтяников Pro, 07:59
В Казахстане от взрыва газового баллона обрушилась часть дома Общество, 07:51
Минфин допустил валютный лимит из-за сделок с активами уходящих компаний Финансы, 07:33
На край света или инвестиции: на что потратить годовой бонус РБК и Цифра брокер, 07:27
В МИДе заявили о риске кризиса в мировой энергетике Экономика, 07:19
Успейте оформить подписку со скидкой
И получите Программу развития в подарок
Купить со скидкой
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:09
Власти рассмотрят запрет на промышленный вылов семги в Белом море Бизнес, 07:00
Группировка «Центр» заявила об отбитых контратаках ВСУ на двух участках Политика, 06:32
«Коммерсантъ» узнал о росте экспорта российского бензина почти на 40% Экономика, 06:08
Экономисты предложили альтернативное бюджетное правило Экономика, 06:00
США, Южная Корея и Япония начали учения по противоракетной обороне Политика, 05:46
В Швеции начнутся крупнейшие за 25 лет военные учения Политика, 05:21
Финансы ,  
0 

Минфин допустил валютный лимит из-за сделок с активами уходящих компаний

Минфин и ЦБ могут ввести лимит на покупку валюты из-за сделок с активами уходящих компаний
Лимит на закупку иностранной валюты в ходе сделок по покупке российских активов зарубежных компаний могут ввести для снижения волатильности рубля. Эксперты говорили РБК, что такие сделки привели к падению рублевого курса в апреле
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Центробанк и Минфин России изучают возможность введения ежемесячного лимита на покупку валюты на внутреннем рынке для сделок по приобретению зарубежного бизнеса, уходящего из страны, пишут «Ведомости». Эту информацию газете подтвердил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков. Он уточнил, что механизм предполагается «плавающий», без привязки «к конкретной сумме».

Из-за низкой ликвидности иностранной валюты на российском рынке крупные ее покупки могут привести к резкому изменению курса рубля, пишет газета.

«В целом в рамках подходов подкомиссии (которая принимает решения по сделкам с российскими активами зарубежных компаний. — РБК) мы всегда учитываем рыночную конъюнктуру на валютном рынке при принятии решений по сделкам, в том числе по сделкам с долями и акциями», — отметил представитель ведомства.

В начале апреля рубль заметно ослабел по отношению к доллару и евро. Например, 8 апреля американская валюта торговалась более чем по 82 руб. за единицу, европейская — по 90 руб., при том что еще 1 апреля курсы были 77 руб. и 84 руб. соответственно. К 15 апреля доллар подешевел примерно на 1 руб., евро так и остался выше 90 руб.

В Центробанке падение рубля связали со снижением уровня экспортной выручки в начале года. Зампредседателя ЦБ Алексей Заботкин отметил, что в этот момент была пройдена «нижняя точка» в поступлении такой выручки, позднее «динамика будет более гладкая».

Опрошенные РБК эксперты называли этот фактор в числе причин ослабления рубля. Еще один фактор, как говорил главный экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин, — это продолжающиеся сделки по выкупу российских активов иностранных компаний, для которых покупатели вынуждены приобретать валюту недружественных государств.

Читайте на РБК Pro
Как искать работу с помощью ChatGPT
Как перестать нервничать во время поиска работы: 5 советов
Почему россияне скупают недвижимость в ОАЭ
Почему упал рубль и что будет с курсом этой весной
Весенние скидки в Лэтуаль
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
Реклама, ООО "АЛЬКОР и КО", ОГРН 1027739498324. Г.МОСКВА, 119261, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 72/2
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
курс рубля валютный рынок Минфин Центробанк
Материалы по теме
«Сбер» выявил всплеск конвертации вкладов в валюте из-за ослабления рубля
Финансы
ЦБ сократил продажи валюты в день падения рубля до ₽83 за доллар
Финансы
Набиуллина не увидела поводов для влияния на курс рубля
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter