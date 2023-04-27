В Минфине назвали криптовалюты «злом»

Криптовалюты — это зло, но их можно использовать в ряде случаев, например для проведения внешнеторговых расчетов, считает Алексей Моисеев. В Думе уже рассматривается законопроект, который установит правовой режим для этого

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Криптовалюты в целом зло, но ими нужно пользоваться там, где это возможно. Об этом сказал замминистра финансов Алексей Моисеев на конференции РБК и рейтингового агентства НКР «Банки. Трансформация. Экономика. 2.0».

«Крипта — это в целом зло. Я считаю, что люди, которые инвестируют туда свои сбережения, они очень сильно рискуют. [...] Это наша позиция, общая с Центральным банком», — сказал Моисеев.

Могут быть отдельные ситуации, при которых криптовалютой можно пользоваться, добавил Моисеев: «Там есть целый ряд преимуществ. Это отсутствие корсчетов, это возможность молниеносно проводить операции практически без комплаенса в ряде стран и так далее и тому подобное. И этим можно и нужно пользоваться там, где можно и возможно». Однако использование криптовалюты для обхода санкционных блокировок — это иллюзия, так как транзакции в большинстве популярных криптовалют просматриваются финансовыми разведками всех стран, считает Моисеев.

Он напомнил, что сейчас комитет по финансовым рынкам Госдумы приступил к рассмотрению законопроекта, который предполагает две ключевые новеллы. Во-первых, майнеры криптовалюты смогут ее продать при условии декларирования и прозрачности всех операций. Во-вторых, будет установлен экспериментальный правовой режим для проведения внешнеторговых расчетов с криптовалютой.

По словам Моисеева, во втором случае будет создан специальный комитет, в который войдут представители ряда министерств, Банка России и нескольких правоохранительных органов. Он будет давать разрешения отдельным операторам использовать криптовалюту во внешнеторговых расчетах. «Если бизнес придет и покажет, что у них построена схема по расчетам в крипте, то такой комитет сможет такие проекты поддерживать и они смогут быть реализованы», — пояснил Моисеев. Однако это потребует внести поправки в КоАП, продолжил он: «Сейчас это серая зона, а если вы красите часть этой зоны белым, а часть черным, то вы должны охранять границы между белым и черным».

Операции с криптовалютами до сих пор не регулируются на территории России, цифровой валютой только запрещено расплачиваться за товары и услуги. Банк России в феврале 2022 года разработал законопроект о запрете выпуска и организации обращения частной цифровой валюты в стране. За нарушение установленных запретов ЦБ предлагает ввести административные штрафы: для физических лиц он может быть установлен в размере 300–500 тыс. руб.; для юридических — от 700 тыс. до 1 млн руб.

Этот запрет вызвал широкую дискуссию на рынке. В свою очередь, Минфин не согласился с этой точкой зрения и также подготовил свою концепцию, в которой предлагал регулирование криптовалют, а не запрет этого рынка. В ноябре 2022 года в Госдуму был внесен законопроект о легализации майнинга криптовалют, также он регулирует использование криптовалют в международных расчетах для экспортеров, которые сейчас испытывают проблемы с расчетами по традиционным финансовым каналам.