Опрос РБК: кто завел карты для оплаты за рубежом и закрыл валютные вклады

Россияне приспосабливаются к санкциям — как следует из опроса РБК, почти у 25% респондентов есть карты для оплаты за границей, а 27% закрыли вклады в долларах и евро

Фото: Jochen Tack / imagebroker.com / Global Look Press

Спустя год после ухода из России платежных систем Visa и Mastercard около четверти респондентов сообщили, что являются держателями банковских карт, которые работают за границей, следует из опроса РБК к конференции «Банки. Трансформация. Экономика. 2.0».

В опросе приняли участие более 3 тыс. человек. Он проводился в марте и апреле 2023 года на платформах РБК и рейтингового агентства НКР. Ответы респондентов позволяют оценить, как россияне приспособились к санкциям и изменили свое финансовое поведение.

Что показал опрос

На вопрос о наличии карты, позволяющей расплачиваться за рубежом или в иностранных интернет-магазинах, утвердительно ответили 24,5% опрошенных. Еще 10,3% для этих целей используют чужие карты или услуги посредников. Большинство участников опроса — 65,2% — такой карты не имеют.

В марте 2022 года из России ушли международные платежные системы Visa и Mastercard. Их карты, выпущенные российскими банками, перестали работать в иностранной сети приема. Для оплаты за границей россияне могут использовать карты, открытые в иностранных банках, а также «Мир» и UnionPay российских кредитных организаций. В последних случаях их сеть приема ограничена географией и числом POS-терминалов.

Валютные вклады в долларах и евро закрыли 26,6% респондентов. Продолжают хранить деньги в этих валютах 21,5% опрошенных, 3,4% планируют открыть такие вклады. Около половины участников опроса ответили, что такого вклада у них нет и открывать его они не планируют.

Банковский вклад в одной из валют дружественных стран имеют только 7,4% респондентов (в опросе упоминались китайский юань, дирхам ОАЭ, бразильский реал, армянский драм и казахстанский тенге). Планируют открыть такой вклад 16,6% опрошенных, у 76,6% такого вклада нет и открывать его они не собираются.

По данным ЦБ на 1 января 2023 года, доля валюты в сбережениях россиян сократилась всего на 2 п.п., до 22%. Но банковские вклады граждан в иностранной валюте за год стали меньше на 40,7%, сократившись до $55 млрд. Значительная часть валютных сбережений была переведена на банковские счета за рубежом, писал РБК: за год остатки на них выросли более чем вдвое, до $64,5 млрд. ЦБ также зафиксировал переток сбережений в пользу юаня, но доля вкладов в этой валюте еще значительно уступает доллару и евро.

От заморозки иностранных ценных бумаг пострадали 26,4% опрошенных. Ценные бумаги российских эмитентов есть у 33,7% респондентов, 8,7% планируют их приобрести, 10,8% отказались от таких бумаг. Российскими бумагами не владеют и не планируют их приобретать 46,7% участников опроса.

Проблемы с проведением операций и получением выплат по иностранным бумагам возникли у российских инвесторов в марте 2022 года. Полностью заблокированными активы россиян оказались в июне того же года — после введения санкций в отношении НРД, из-за чего отношения с Euroclear и Clearstream были прекращены. По последней оценке Банка России на конец ноября 2022 года, заморозка коснулась активов на 5,7 трлн руб., около 20% этой суммы приходится на активы розничных инвесторов.

Также подавляющее большинство участников опроса не рассматривают возможность оформить потребительский кредит или ипотеку в этом году — 84 и 85,3% соответственно.

Использовать цифровой рубль готовы 28,4% респондентов, 31,5% ответили на вопрос об этом отрицательно. Еще 19,8% опрошенных затруднились ответить, а 20,3% не знают, что это такое. Цифровой рубль — цифровая валюта Банка России, он должен стать третьей формой денег наряду с наличными и безналичными. ЦБ рассчитывает начать тестирование цифрового рубля на реальных клиентах в 2023 году.

Какие ограничения повлияли на финансовое поведение россиян

В 2022 году против российского финансового сектора были введены масштабные санкции западных стран в ответ на начало специальной военной операции России на Украине — под них попали почти все системно значимые банки, и даже те, кого санкции обошли, столкнулись с принудительным закрытием корреспондентских счетов в иностранных банках.

Все это привело к сложностям с проведением валютных операций. Кроме того, в марте 2022 года власти США и Евросоюза запретили ввозить в Россию наличные доллары и евро. ЦБ ввел ответные меры, из-за чего в России уже больше года действуют ограничения на снятие со счетов иностранной валюты. Клиентам-физлицам разрешено снимать сумму в пределах $10 тыс. или ее эквивалент в евро, если средства поступили на счет или депозит до 9 марта 2022 года. Также банки могут продавать населению наличные евро и доллары, которые поступили за счет сделок с банками-нерезидентами или в результате зачислений на счета от российских юридических лиц.