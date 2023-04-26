В ВТБ назвали сроки полного отказа россиян от вкладов в долларах и евро

По итогам 2023 года доля доллара и евро в розничном портфеле ВТБ снизится с 10 до 7%, а к концу 2025 года вкладчики полностью откажутся от сбережений в валютах недружественных стран, считают в ВТБ

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В течение ближайших двух с половиной лет клиенты банка ВТБ откажутся от сбережений в долларах и евро. Такой прогноз дал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Он отметил, что тренд на девалютизацию вкладов физических лиц в 2023 году продолжится. Эксперты ВТБ считают, что доля евро и доллара в розничном портфеле банка снизится за год с 10 до 7%. Печатников отметил, что клиенты банка все чаще конвертируют доллары и евро в рубли и юани.

«В этом году вкладчики продолжат размещать свои сбережения в рублях — сегодня такой способ вложения остается одним из самых надежных и высокодоходных на рынке. <...> Доля рублей и юаней в розничных пассивах банка достигнет к концу года 93%. Учитывая эту тенденцию и темп перехода клиентов к альтернативным инструментам сбережений, мы предполагаем, что вкладчики смогут практически полностью отказаться от сбережений в долларах и евро в течение ближайших 2–2,5 лет», — сказал Печатников.

По его мнению, к концу этого года 90% вкладов в банке будет в отечественной валюте, а объем пассивов в китайской валюте увеличится до конца года до 15 млрд юаней.

В России уже больше года действуют ограничения на снятие со счетов иностранной валюты. 6 марта 2023 года Центробанк в очередной раз продлил их до сентября. Также сохраняются действующие ограничения на выдачу иностранной наличной валюты гражданам и юридическим лицам.

Если валютный счет был открыт до 9 марта 2022 года, то его владелец может снять с него $10 тыс. или эквивалент в евро при условии, что он еще не использовал эту возможность. Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях. ЦБ также продлил на шесть месяцев запрет для банков брать комиссии при выдаче валюты со счетов или вкладов. Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки можно получить только в рублях.

18 марта 2023 года Банк России сообщил, что на 1 февраля на руках у российских домохозяйств было 7,33 трлн руб. наличной иностранной валюты, или $105,4 млрд в пересчете на доллары. Это рекордный объем с 2018 года, за все время доступной статистики. Уровень $100 млрд был пройден еще по итогам ноября: на 1 декабря объем валютной наличности достиг $101,1 млрд, но ЦБ отразил это в своих данных только в апреле. С 1 февраля регулятор уточнил цифры «за счет получения дополнительной информации по статистике внешнего сектора».

Если сопоставить новые данные с ранее опубликованными, то можно сделать вывод, что неучтенный прирост наличной иностранной валюты на руках у населения наметился во второй половине прошлого года. По новым данным, с 1 июля по 1 декабря 2022 года объем валютной наличности у домохозяйств вырос на $4,3 млрд против $1,3 млрд, отраженных в старой статистике.