Банк России оценил итоги девалютизации после кризисного года

В 2022 году российские банки значительно снизили кредитование в долларах и евро, а также «расчистили» портфель валютных вкладов. Но полный отказ от доллара и евро невозможен, а переход на юань создает новые риски, предупредил ЦБ

Фото: Андрей Любимов / РБК

За кризисный 2022 год доля доллара в корпоративном кредитном портфеле российских банков снизилась с 9% до 6%, сообщил Банк России (.pdf). Доля ссуд в евро за тот же период упала вдвое, до 3%.

Регулятор впервые раскрыл изменение валютной структуры кредитов компаниям после начала кризиса, но привел данные только по резидентам. По статистике ЦБ, на 1 января 2023 года совокупный корпоративный кредитный портфель банков составил 58,68 трлн руб. Данных о том, какая доля ссуд сейчас приходится на российских заемщиков, а какая — на иностранцев, пока нет. На 1 января 2022 года ссуды юрлицам-нерезидентам занимали 12,5% корпоративного портфеля банков, или 5,66 трлн руб., все они были валютными.

Как отмечает ЦБ, после начала кризиса объемы выдач валютных кредитов российским компаниям существенно сократились, при этом резко выросла доля юаня. В последние месяцы прошлого года больше половины новых валютных ссуд оформлялись именно в юанях, но в среднем, в 2022-м более 80% корпоративных кредитов были выданы в рублях. Согласно статистике регулятора, в прошлом году российские банки одобрили компаниям-резидентам валютные ссуды на 7,65 трлн руб. против 8,57 трлн руб. в 2021-м.

«Клиенты предпочитают рублевое кредитование, которым замещают заимствования на внешних рынках и валютные кредиты, выданные ранее российскими банками в долларах США и евро, а доля юаня в задолженности остается крайне невысокой — около 1%», — указал Банк России. ЦБ привел и другие признаки девалютизации российской экономики и банковских балансов по итогам прошлого года, а также указал на новые риски этих процессов.

Что изменилось после года кризиса и санкций

В 2022 году, после ужесточения санкций, улучшения конъюнктуры для экспорта и сжатия импорта иностранные активы России стали расти значительно быстрее, чем обязательства. В итоге международная инвестиционная позиция России (разница между активами и обязательствами) превысила $500 млрд — это максимальный уровень с 2000 года, следует из графика в обзоре ЦБ.

Расчеты за экспорт и импорт

Как отмечает регулятор, «беспрецедентные санкции» привели к быстрому и значительному изменению структуры внешней торговли в пользу дружественных стран, а вслед за этим и валютной структуры платежей за экспорт и импорт. По оценкам ЦБ, на конец 2022 года доля рубля в экспортных расчетах превысила 30%, сравнявшись с долей доллара и превысив долю евро. Тем не менее, вес доллара за экспортные и импортные поставки все еще составлял около 50%. Это может свидетельствовать о сохранении для российских компаний и их контрагентов расчетных рисков и рисков блокировки активов, считает ЦБ.

«Валюта платежа зачастую отличается от валюты контракта — рост доли юаня в платежах говорит скорее о переводе расчетов по контрактам в китайскую валюту. При этом валюта самого контракта остается прежней. В результате валютный риск у российских компаний может возрасти», — предупреждает регулятор. В обзоре приводятся два канала реализации такого риска.

Во-первых, у компаний появляется валютный риск по отношению к юаню или другим дружественным валютам. Часто такие валюты являются неконвертируемыми или ограниченно конвертируемыми, что повышает их курсовую волатильность. Кроме того, на рынке существует гораздо меньше производных финансовых инструментов (ПФИ) в мягких валютах, чем деривативов в долларах или евро. А банки и компании используют ПФИ для хеджирования валютных рисков. Это, по мнению ЦБ, осложняет переход России на расчеты в нацвалютах: спрос на соответствующую валюту на внутреннем рынке может не покрывать ее предложение или наоборот.

Во-вторых, у компаний остается подверженность риску по операциям с долларами, евро и другими недружественными валютами. Перевод экспортных расчетов в нетоксичные валюты не означает симметричное изменение для импорта: ряд контрагентов требует использования доллара и евро для оплаты ввозимых товаров в Россию.

«Таким образом, даже при переводе расчетов в валюты дружественных стран полностью уйти от риска токсичных валют не получится, если валютой контрактов остаются во многом доллары США или евро», — констатирует ЦБ.

Операции банков

Как отмечается в обзоре, банки вслед за экономическими агентами изменили страховую структуру расчетов. Кредитные организации прекратили корреспондентские отношения с банками в недружественных странах и начали открывать корсчета в дружественных. ЦБ указал, что валютная структура корреспондентских счетов российских игроков за рубежом за год изменилась, но детальную информацию не раскрыл.

Депозиты

Согласно графику в обзоре, валютизация сбережений россиян сократилась не слишком сильно: если в начале 2022 года она составляла чуть больше 24%, то к концу года — 22%. Однако этот показатель учитывает не только валютные вклады населения в российских банках, но и иностранную наличную валюту на руках, остатки в банках за рубежом, вложение в долговые ценные бумаги или акции в иностранной валюте, паи ПИФов, а также валютные остатки на брокерских счетах. При этом банковские вклады граждан в иностранной валюте за год стали меньше на 40,7%, сократившись до $55 млрд, следует из статистики ЦБ. Значительная часть валютных сбережений была переведена на банковские счета за рубежом, писал РБК: за год остатки на них выросли более чем вдвое, до $64,5 млрд.

ЦБ фиксирует переток сбережений населения в пользу юаня, но доля вкладов в этой валюте еще значительно уступает доллару и евро. Девалютизация пассивов банковской системы происходит во многом за счет роста активов нефинансового сектора за рубежом, валютные риски для населения и компаний в значительной степени сохраняются, констатирует регулятор.

«Кроме того, население и компании становятся подвержены рискам, связанным с устойчивостью банков-нерезидентов и стабильностью широкого круга валют, и действиям иностранных регуляторов, а возможности российского регулятора по снижению этих рисков сильно ограничены», — отмечается в обзоре.

В начале марта в США прекратили работу сразу три банка, включая крупный Sillicon Valley Bank. Почти сразу же проблемы возникли у швейцарского Credit Susse. Для спасения второго банка страны власти Швейцарии объявили о его присоединении к группе UBS.