Почему Райффайзенбанк ограничил прием валюты и рублей у россиян

«Райффайзен» отказался от покупки наличной валюты и ввел комиссии за зачисление рублевой наличности на сумму до ₽200 тыс. РБК разбирался, с чем могут быть связаны новые ограничения

Фото: Андрей Любимов / РБК

Райффайзенбанк, подконтрольный австрийскому Raiffeisen Bank International (RBI), с 1 августа 2023 года введет два новых ограничения на прием от клиентов-физлиц наличной иностранной валюты и рублей, следует из сообщений кредитной организации. РБК спросил экспертов, зачем это нужно банку, усложнит ли это переводы за рубеж и связаны ли такие действия с позицией материнской структуры «Райффайзена» по сворачиванию бизнеса в России.

О каких мерах идет речь

Банк временно приостанавливает зачисление наличной иностранной валюты на счета, а также ее покупку в кассах. Таким образом, валютообменные операции в отделениях Райффайзенбанка станут доступны только в одну сторону: обменять наличные рубли на доллары, евро или фунты стерлингов будет возможно, а наоборот — нет.

«Решение связано с необходимостью эффективно управлять валютной позицией банка», — прокомментировали в Райффайзенбанке. Там допустили, что отменят ограничения, «когда ситуация изменится», и добавили, что конвертация рублей в иностранную валюту по-прежнему доступна в мобильном приложении и онлайн-банке.

Вторая мера касается операций с наличными рублями: с начала августа Райффайзенбанк начнет взимать комиссию за внесение наличности через кассы на суммы до 200 тыс руб. Сбор составит 1% от суммы, но не менее 300 руб. На пополнения сверх лимита комиссия не распространяется, внесение наличных рублей через банкомат также остается бесплатным.

Ограничения на прием рублевой наличности в отделениях в Райффайзенбанке объяснили желанием «оптимизировать нагрузку на кассы».

Зачем понадобились ограничения на покупку валюты у граждан

Райффайзенбанк «мог столкнуться с превышающим обычные показатели наплывом желающих реализовать валюту и получить прибыль от недавнего роста доллара», полагает руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. В целом его действия «аналогичны шагам, предпринятым другими системно значимыми банками в последнее время».

Как писал РБК, ряд банков усложнили прием валюты на свои счета, в частности начали брать дополнительные комиссии за это. Кроме того, Райффайзенбанк остается одним из последних крупных банков не под санкциями, что позволяет проводить операции с валютой через его брокера.

Открытая валютная позиция (ОВП) — разница между валютными активами и пассивами банка. Банк может «закрывать» ее, уравнивая объем валютных активов и пассивов непосредственно на балансе или пользуясь внебалансовыми методами — например, за счет хеджирующих производных финансовых инструментов (ПФИ, деривативов). По требованиям ЦБ, сумма всех открытых валютных позиций ежедневно не должна превышать 20% от капитала банка, а ОВП в какой-либо одной валюте не должна быть больше 10% от величины собственных средств.

После начала кризиса и санкций предложение ПФИ на российском внутреннем рынке значительно сократилось, и возможности банков выполнять нормативы по ОВП за счет деривативов снизились. Кроме того, некоторые игроки столкнулись с резким оттоком долларов и евро со счетов и депозитов, другие — с притоком валюты от населения, а портфели валютных кредитов так быстро не уменьшались. В этих условиях ЦБ ввел для кредитных организаций временные послабления по ОВП (истекли 31 декабря 2022 года), но банки стали ограничивать свои валютные риски самостоятельно, вводя различные ограничения на операции с иностранной валютой. Например, начали взимать комиссии за хранение долларов и евро на счетах и депозитах.

В этом году сложности банков с управлением открытой валютной позицией усугубились, считает независимый аналитик Андрей Бархота. Он объясняет это снижением возможности конвертации валютных пассивов в валютные активы, которые приносят кредитным организациям доход. «Нет спроса на валютные кредиты, выросли издержки на валютные операции и валютное хеджирование, обесточились корреспондентские отношения для утилизации соответствующей валютной ликвидности», — перечисляет эксперт.

Лишние валютные остатки, возникшие за счет конвертации рублевой наличности, действительно «не работают» [не приносят дохода банку — РБК], в этом смысле отказ Райффайзенбанка от покупки наличной иностранной валюты у населения может помочь ему управлять ОВП, соглашается управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов. Он допускает, что Райффайзенбанк в дальнейшем может ограничить и продажу наличной иностранной валюты через кассы по мере того, как у него будет уменьшаться объем имеющейся валютной наличности. С 9 апреля 2022 года российские банки по требованию ЦБ могут продавать гражданам только ту наличную валюту, что поступает в кассы.

Впрочем, валютной наличности у Райффайзенбанка должно быть в избытке, так что ее утилизация «может очень сильно растянуться во времени при текущем курсе продажи иностранной валюты и неустойчивом спросе на нее», отмечает Беликов.

Бархота тоже считает, что Райффайзенбанк продолжит «курс на нивелирование валютных остатков» за счет новых запретов и заградительных тарифов.

«Райффайзенбанк в 2022 году был одним из основных банков для транзита валюты в интересах физических лиц. Столь стремительные действия кредитной организации объясняются попыткой банка быстро перейти на бизнес-модель, основанную на рублевых инструментах с понятной экономикой сервисов и учтенными рисками», — считает аналитик.

Как это отразится на переводах за рубеж

Новые валютные ограничения могут еще больше усложнить денежные переводы за рубеж. Райффайзенбанк остается одним из немногих крупных банков, который не попал под санкции западных стран и продолжает проводить валютные отправления. Клиенты могли вносить наличные доллары и евро для их последующего перевода на счета в иностранных банках. Большинство других крупных банков отключены от SWIFT, проводить платежи в долларах и евро из-за санкций они также не могут.

Райффайзенбанк на фоне этих ограничений постепенно усложняет проведение валютных переводов. Сейчас минимальная сумма перевода в долларах и евро составляет 20 тыс. в валюте перевода. При этом переводы в долларах доступны только для премиальных клиентов, которые стали такими до 28 февраля 2023 года. Переводы в евро не получится перевести в ряд стран из-за ограничений банков-корреспондентов. Переводы в фунтах в другие банки вовсе остановлены с конца июня 2023 года. На переводы в других валютах также действуют минимальные лимиты: 10 тыс. швейцарских франков, 70 тыс. юаней и 1 млн иен. Комиссия за операцию составит 300 долларов или эквивалент в другой валюте, следует из информации на сайте банка.

Зачем Райффайзенбанку ограничивать прием рублей

«Прием наличных в кассах — архаичный и затратный сервис для банков. Он требует загрузки операционно-кассового и инкассаторского узла. Большинство современных банков стремятся перевести клиентов на дистанционное банковское обслуживание. Если сделать прием денег на депозиты более выгодным в безналичной форме, то растет выпуск пластиковых карт и число зарплатных проектов, что повышает комиссионный доход Райффайзенбанка», — рассуждает Бархота.

«Для работающего в нормальном режиме банка комиссия за прием через кассу национальной валюты абсурдна, — не соглашается Беликов. — Физлица не будут платить такую комиссию, независимо от ее размера, а просто воспользуются услугами другого банка. Так что это заградительная мера».

Эксперт связывает решения Райффайзенбанка и по приему рублей, и по продаже валюты с неопределенностью в продолжении работы австрийской «дочки» на российском рынке.

«Через ввод ограничений на операции, подобных сегодняшним, фактически транслируется консервирование любого развития и масштабирования бизнеса до определения стратегических планов», — констатирует Беликов. Он напоминает, что после начала российской военной операции на Украине группа RBI объявила о намерении свернуть бизнес в России, допускала как продажу, так и списание актива, но пока не приняла конкретных решений.

«Эта неоднозначная позиция, навеянная одновременно опасениями вторичных санкций и нежеланием упускать прибыльный актив, привела к текущему состоянию, когда российский банк в значительной степени ограничивает привлечение новых ресурсов, не понимая, в какие активы и на какие сроки их можно размещать ввиду отсутствия генерального, хотя бы среднесрочного, вектора развития», — размышляет Беликов. Цели сдержать приток новых клиентов можно было бы добиться, опустив, например, ставку по рублевым вкладам до 3-4%, возражает Бархота.

Позиция банка по приему наличных рублей может быть связана с затратами, которые он несет при работе с банкнотами, полагает Пивень: «Исходя из динамики собственных операций, банк мог принять решение о том, что выгоды от привлечения небольших сумм не окупают расходов». «Это и послужило причиной изменения тарифов», — делает вывод он.

Беликов при этом подчеркивает, что «с финансовой устойчивостью Райффайзенбанка все в порядке». «У действующих клиентов нет поводов для беспокойства и свои отношения с банком они могут рассматривать исключительно с позиции удобства проведения привычных им операций», — заключает эксперт.