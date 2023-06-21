Райффайзенбанк ограничит исходящие платежи в евро
Клиенты Райффайзенбанка с 3 июля больше не смогут провести исходящие платежи в евро в другие банки, если банк получателя находится в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии, Иордании, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Объединенных Арабских Эмиратах, Таджикистане, Туркмении и Узбекистане, сообщается на сайте кредитного учреждения. Банк объяснил изменение условий «вводимыми на стороне банков-корреспондентов ограничениями».
Новые условия касаются как физических лиц и индивидуальных предпринимателей, так и юридических лиц.
«Ограничение распространяется также на исходящие переводы в евро на собственные счета клиентов, открытые в других банках в одной из перечисленных стран», — сказали в Райффайзенбанке. Там рекомендовали клиентам изменить валюту перевода или выбрать другие способы платежа.
Клиенты по-прежнему смогут перевести евро между своими счетами или отправить их другому клиенту Райффайзенбанка, пояснили там.
С апреля Райффайзенбанк установил минимальную сумму переводов в евро в €20 тыс. Тогда же банк ограничил исходящие переводы в долларах США в другие банки: они доступны теперь только для клиентов с пакетами услуг «Премиальный» или «Премиальный 5», подключенными до 28 февраля 2023 года включительно, а также для клиентов Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Минимальная сумма транзакции должна составлять $20 тыс.
Банк ввел фиксированную комиссию по всем валютным переводам — $300 или эквивалент для других валют. Раньше в интернет-банке она составляла 2%, в отделении — 3% от суммы перевода.
С 20 июня Райффайзенбанк установил комиссию за зачисление долларов из других банков: она составит 50% от суммы перевода, но не более $500.
Райффайзенбанк — российская «дочка» австрийской финансовой группы Raiffeisen Bank International (RBI). Это системно значимый банк, в октябре 2022 года он вошел в список 45 организаций, в отношении которых вводится запрет на совершение сделок с их акциями, а также долями в уставном капитале.
Как сообщило агентство Reuters, Европейский центральный банк оказывает давление на RBI, требуя от него уйти из России. RBI заявила, что продолжает изучать различные варианты будущего российской «дочки» и процесс осложнен в том числе ограничениями, введенными Россией в ответ на санкции из-за военных действий на Украине.
В мае Reuters писал, что RBI после нескольких месяцев безуспешных поисков стороннего покупателя склонилась к тому, чтобы передать российскую «дочку» «Райффайзен» собственным акционерам.