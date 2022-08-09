Банк России: граждане подали более 1,5 тыс. жалоб на банки из-за комиссий по валюте

ЦБ оценил поток жалоб от россиян на комиссии за хранение валюты

Граждане подали уже более 1,5 тыс. обращений по поводу введения банками комиссий по валютным счетам. Но судить об их обоснованности пока рано, отмечают в ЦБ

Фото: Сергей Карпов / ТАСС

За июнь—июль россияне подали в ЦБ более 1,5 тыс. жалоб на введение банками комиссий за хранение валюты, сообщил РБК представитель Банка России. Еще почти 250 обращений по той же теме поступило в отношении брокеров, уточнил он.

Это новый повод для жалоб, поскольку российские кредитные и брокерские организации стали устанавливать плату для клиентов-физлиц за размещение валюты только этим летом. Участники рынка объясняли введение таких комиссий санкциями и сложностями с проведением операций в долларах, евро и валютах стран, поддержавших ограничения против России на фоне конфликта на Украине, в связи с чем приходится ухудшать условия для клиентов с большими валютными остатками.

«Причина введения рядом банков комиссий по счетам в долларах США и евро — внешние факторы и ограничения, связанные с введенными санкциями. Хранение активов в этих валютах сопряжено для граждан с рисками их заморозки и невозможности проведения операций», — отмечает представитель ЦБ.

Кто уже ввел комиссии за хранение долларов и евро Одними из первых на рынке комиссии по текущим счетам в основных иностранных валютах (долларах и евро) анонсировали Райффайзенбанк и Тинькофф Банк. Кроме них аналогичную плату уже взимают или планируют брать Росбанк, «Юникредит», Газпромбанк, «Уралсиб», Экспобанк, ОТП Банк, Локо-банк, БКС Банк, а также «Ренессанс Кредит», «Авангард», «Санкт-Петербург» и «Оранжевый». Среди брокеров это «Тинькофф Инвестиции», БКС, АТОН, «Финам», «Открытие Инвестиции», «Газпромбанк Инвестиции», «КИТ Финанс».

5 августа ЦБ рекомендовал банкам заранее, не менее чем за 15 дней, предупреждать клиентов об изменении условий обслуживания. До этого регулятор также дал разъяснения, согласно которым банки не вправе вводить комиссии в одностороннем порядке, без получения от клиента «конкретного, информированного и сознательного согласия» на новые тарифы.

Анонса о новых комиссиях на сайте банка или рассылки уведомлений клиентам недостаточно, пояснили РБК в ЦБ. При этом представитель регулятора не дал оценок, какая доля уже поступивших в Банк России жалоб от потребителей о комиссиях обоснована.

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«Судить об обоснованности этих жалоб можно будет после полного завершения проверок по каждой из них, эта работа еще не завершена», — пояснил он.

На 1 июля россияне держали на валютных счетах и депозитах 3,93 трлн руб., или порядка $64 млрд, следует из данных Банка России. Согласно той же статистической таблице, на начало года валютные остатки населения были на уровне 7,14 трлн руб., или $96,1 млрд. С марта ЦБ не раскрывает валютную структуру банковских балансов, но на 1 февраля на депозиты приходилось 60% розничных валютных пассивов банков — по ним нельзя вводить комиссии.