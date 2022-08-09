ЦБ оценил поток жалоб от россиян на комиссии за хранение валюты
За июнь—июль россияне подали в ЦБ более 1,5 тыс. жалоб на введение банками комиссий за хранение валюты, сообщил РБК представитель Банка России. Еще почти 250 обращений по той же теме поступило в отношении брокеров, уточнил он.
Это новый повод для жалоб, поскольку российские кредитные и брокерские организации стали устанавливать плату для клиентов-физлиц за размещение валюты только этим летом. Участники рынка объясняли введение таких комиссий санкциями и сложностями с проведением операций в долларах, евро и валютах стран, поддержавших ограничения против России на фоне конфликта на Украине, в связи с чем приходится ухудшать условия для клиентов с большими валютными остатками.
«Причина введения рядом банков комиссий по счетам в долларах США и евро — внешние факторы и ограничения, связанные с введенными санкциями. Хранение активов в этих валютах сопряжено для граждан с рисками их заморозки и невозможности проведения операций», — отмечает представитель ЦБ.
Кто уже ввел комиссии за хранение долларов и евро
Одними из первых на рынке комиссии по текущим счетам в основных иностранных валютах (долларах и евро) анонсировали Райффайзенбанк и Тинькофф Банк. Кроме них аналогичную плату уже взимают или планируют брать Росбанк, «Юникредит», Газпромбанк, «Уралсиб», Экспобанк, ОТП Банк, Локо-банк, БКС Банк, а также «Ренессанс Кредит», «Авангард», «Санкт-Петербург» и «Оранжевый». Среди брокеров это «Тинькофф Инвестиции», БКС, АТОН, «Финам», «Открытие Инвестиции», «Газпромбанк Инвестиции», «КИТ Финанс».
5 августа ЦБ рекомендовал банкам заранее, не менее чем за 15 дней, предупреждать клиентов об изменении условий обслуживания. До этого регулятор также дал разъяснения, согласно которым банки не вправе вводить комиссии в одностороннем порядке, без получения от клиента «конкретного, информированного и сознательного согласия» на новые тарифы.
Анонса о новых комиссиях на сайте банка или рассылки уведомлений клиентам недостаточно, пояснили РБК в ЦБ. При этом представитель регулятора не дал оценок, какая доля уже поступивших в Банк России жалоб от потребителей о комиссиях обоснована.
«Судить об обоснованности этих жалоб можно будет после полного завершения проверок по каждой из них, эта работа еще не завершена», — пояснил он.
На 1 июля россияне держали на валютных счетах и депозитах 3,93 трлн руб., или порядка $64 млрд, следует из данных Банка России. Согласно той же статистической таблице, на начало года валютные остатки населения были на уровне 7,14 трлн руб., или $96,1 млрд. С марта ЦБ не раскрывает валютную структуру банковских балансов, но на 1 февраля на депозиты приходилось 60% розничных валютных пассивов банков — по ним нельзя вводить комиссии.