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НПФ назвали Минэкономразвития риски вложений пенсионных денег в инновации
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НПФ назвали Минэкономразвития риски вложений пенсионных денег в инновации
Финансы, 07:00
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НПФ назвали Минэкономразвития риски вложений пенсионных денег в инновации
Предложения Минэкономразвития, которое пытается убедить пенсионные фонды инвестировать средства своих клиентов в российские высокие технологии, пока не находят понимания у НПФ. Это невыгодно из-за стресс-тестов ЦБ, утверждают они
Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) направила в Минэкономразвития письмо (есть у РБК), в котором указала на препятствия для предлагаемого ведомством инвестирования средств НПФ в инновационные компании.

В письме отмечается, что фонды не знают, как и с какими коэффициентами будет оценивать такие рисковые инвестиции Банк России при проведении стресс-тестирования НПФ. В НПФ Сбербанка и НПФ «Будущее» утверждают, что сейчас у венчурных компаний чаще всего нет кредитного рейтинга, поэтому, согласно методикам стресс-тестирования, вложения в них обесцениваются.

Как писал РБК в феврале 2018 года, Минэкономразвития разослало НПФ письма с просьбой сообщить, в какие инновационные компании и проекты они готовы инвестировать средства будущих пенсионеров и какую долю средств готовы в них вложить. Ведомство планировало изучить мнения НПФ с целью увеличить количество венчурных проектов, акции и облигации которых котируются на Московской бирже.

Избыточный риск

В письме НАПФ, адресованном заместителю министра экономического развития Олегу Фомичеву, сказано, что НПФ сегодня могут «опосредованно размещать пенсионные резервы и накопления в стартапы, покупая паи венчурных фондов». Однако, как пояснил РБК президент НАПФ Константин Угрюмов, на практике такие инвестиции фонды не осуществляют. Причина в том, что НПФ обязаны с февраля 2018 года проходить стресс-тесты, которые могут привести к обесцениванию подобных вложений.

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Цель проведения стресс-тестов — повышение надежности и финансовой устойчивости НПФ, в том числе за счет снижения рисков при инвестировании. В рамках стресс-тестов проверяется, как изменится стоимость приобретенных НПФ активов в условиях того или иного гипотетического сценария и хватит ли фонду таких переоцененных активов для исполнения его обязательств перед гражданами.

«НПФ не знают, как и с какими коэффициентами ЦБ оценит такие рисковые инновационные инвестиции. В ЦБ это и сами не знают. В жизни это может означать следующее: если инвестицию при стресс-тестировании оценят в ноль, то бенефициар должен будет сделать стопроцентное резервирование», — пояснил Константин Угрюмов.

Поэтому НАПФ предлагает внести изменения в проект указания Банка России о требованиях по формированию состава и структуры пенсионных резервов и объектов инвестирования НПФ.

«Внесение изменений в проект указания должно как минимум предусматривать объекты инвестиций, соответствующие требованиям параметров стресс-тестирования, либо необходимо внесение корреспондирующих изменений в сценарии проведения стресс-тестов», — сказано в письме, отправленном в Минэкономразвития. В НАПФ также считают, что инновационным компаниям необходимо повышать уровень проработки своих проектов. Тогда заинтересованность фондов в них повысится.

В Минэкономразвития (МЭР) РБК сообщили, что письмо НАПФ получили, а указанные в документе вопросы ведомство уже обсуждало с НПФ ранее в ходе совещаний. «Минэкономразвития сейчас изучает мнение участников рынка по данной теме, после чего будет сформулирована позиция министерства», — отметили в МЭР.

В Минфине вопросы РБК переадресовали в ЦБ. В пресс-службе регулятора сообщили, что требования к стресс-тестированию НПФ не предполагают какого-то специального отношения ко вкладам в венчурные проекты. «Стресс-тестирование не запрещает инновационные инвестиции, но и не разрешает избыточно рисковать пенсионными средствами только потому, что это инвестиции в инновации», — сказали в ЦБ.

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В поддержку инвестирования пенсионных средств в инновации ранее выступил глава «Роснано» Анатолий Чубайс, который заявил, что рано или поздно пенсионные деньги в России будут вкладываться в инвестиционную отрасль, в том числе в нанотехнологии, что уже является тенденцией в мире. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин также полагает, что инвестирование пенсионных средств, в том числе через венчурные фонды, возможно и в России при условии обеспечивания надзорными органами снижения рисков. В то же время замминистра финансов Алексей Моисеев отмечал в интервью «РИА Новости», что говорить об инвестициях пенсионных средств в высокорисковые активы в России пока рано.

Высокий потенциал без кредитного рейтинга

Риск от вложения резервов НПФ в венчурные компании видят и в Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ). Президент организации Сергей Беляков пояснил РБК, что по итогам стресс-тестирования ЦБ может рекомендовать НПФ сменить актив, в том числе и актив из инновационного сектора. Из-за этого венчурный проект может не реализоваться. По его словам, АНПФ участвует в обсуждении вопроса о реализации проекта Минэкономразвития «Стимулирование привлечения инвестиций в инновационный сектор экономики Российской Федерации».

Сейчас в рамках проекта прописывается план мероприятий на период 2019–2021 годов. В него включено, в частности, разъяснение инвесторам (пенсионным фондам, страховым компаниям, банкам) преимуществ вложения средств в инновации.

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В Российской венчурной компании (РВК) пояснили, что одно из таких преимуществ — более высокий потенциал роста инновационных проектов по сравнению с классическими ценными бумагами. «Инновационные компании как объект инвестиций являются той категорией активов, которая, с одной стороны, содержит гораздо более значительный потенциал роста в сравнении с классическими ценными бумагами, с другой — связана с сопоставимым средним значением риска», — утверждает замгендиректора — инвестиционный директор РВК Алексей Басов. В то же время, как показывает зарубежный опыт, к активным шагам в данном направлении НПФ перейдут при обеспечении их четкими механизмами участия таких компаний в капитале, указывает он.

«РВК на базе Совета венчурного рынка организовала работу в этом направлении. Сейчас мы сконцентрированы на задаче адаптации регуляторной среды для комфортного участия НПФ в инновационных проектах через приобретение долей в инвестиционных фондах. А также разрабатываем механизм регулярного раскрытия информации о фондах и их портфельных компаниях. Такие изменения в нормативно-правовой базе позволят компенсировать для НПФ дефицит высокодоходных активов и соблюдать все требования регулятора по минимизации риска для вкладчиков», — рассказал Басов.

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В пресс-службе НПФ «Будущее» РБК оценили венчурные проекты как «интересную область для инвестирования». В то же время в фонде отметили важность появления механизмов оценки рисков таких компаний.

«Поскольку сейчас у них чаще всего нет кредитного рейтинга, они, согласно методикам стресс-тестирования, обесцениваются», — отметили в НПФ «Будущее». На это же обстоятельство указывают и в НПФ Сбербанка. «Инвестиционная политика НПФ Сбербанка умеренно консервативна и направлена на гарантированное сохранение средств клиентов. Поэтому объектами инвестиций НПФ Сбербанка являются активы высоконадежных эмитентов с высоким кредитным качеством, а это, как правило, зрелые компании с устоявшимися бизнес-моделями», — говорит начальник управления «Риски» НПФ Сбербанка Андрей Журихин.

Руководитель департамента риск-менеджмента НПФ «Сафмар» Наталья Рудик выразила надежду, что государство детальнее проработает вопрос инвестирования инноваций. «НПФ были бы интересны инвестиции в высокотехнологичный сектор. Мы считаем, что вложения пенсионных накоплений окажут поддержку инновационным компаниям. Но не будем забывать, что НПФ всегда присматриваются к уровню риска по бумагам, прежде чем покупать их в портфели. А рынок инвестиций и инноваций — высокорисковый сектор, поэтому было бы интересно получить дополнительные гарантии государства по сохранности инвестиций НПФ», — сказала Рудик.

Автор: Анастасия Князева.
Теги: НПФ , Венчурыне инвестиции , ЦБ , Минэкономразвития
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