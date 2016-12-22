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Чубайс предрек пенсионным деньгам будущее в инвестиционном секторе
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Чубайс предрек пенсионным деньгам будущее в инвестиционном секторе
Пенсионная реформа, 15:56
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Чубайс предрек пенсионным деньгам будущее в инвестиционном секторе
По мнению главы «Роснано», рано или поздно пенсионные деньги в России станут источником инвестиций, как это практикуется в других странах. Чубайс уверен, что этот сценарий неизбежен
Анатолий Чубайс (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Пенсионные деньги в России, как это уже практикуется во многих других странах мира, рано или поздно будут вкладываться в инвестиции. Об этом в ходе своей поездки в Ростов-на-Дону заявил глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс, передает ТАСС.

Он отметил, что вливание пенсионных денег в инвестиционную отрасль является мировой тенденцией.

«С другой стороны, такой ажиотаж поднялся на ровном месте, что сейчас вряд ли стоит какие-то активные действия делать. Тем более что мы видим, что, во-первых, правительство объявило трудное решение, связанное с пенсионной реформой. Во-вторых, правительство ведет к индивидуальным пенсионным счетам, в этом смысле есть большой объем преобразований», — сказал Чубайс.

Что бизнес и профсоюзы предложили поправить в пенсионной реформе
Экономика

В конце мая в кулуарах конференции Startup Village Чубайс сообщил журналистам о том, что «Роснано» направило в правительство и Центробанк предложения о том, чтобы инвестировать пенсионные средства в наноиндустрию. Он подчеркнул, что пенсионные деньги должны быть инвестиционным ресурсом для развития страны.

На эти предложения Чубайса откликнулся бизнес-омбудсмен Борис Титов. В своем Facebook он написал, что «с ужасом» узнал о предложениях главы «Роснано». Чубайс ответил на высказывание Титова и разъяснил, что предлагает вкладывать средства из негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в низкорискованные инновационные активы. Глава «Роснано» подчеркнул, что пенсионные средства стоит инвестировать не только в банки, но и в «финансовые институты, специально созданные для хеджирования таких рисков, например инвестиционные товарищества, закон о которых (ФЗ-335) именно так и был задуман при его создании». Чубайс заверил, что к такого вида активам не относятся инновационные и нанотехнологические стартапы.

С предложением увеличить объем вложений негосударственных пенсионных фондов в инновационные проекты в феврале выступало Минэкономразвития. Действующее законодательство позволяет вкладываться в акции инновационных компаний, которые представлены на Московской бирже «РИИ-Прайм» (Объединенная авиастроительная компания, «Роснано»), но делать это в пределах 5% от имеющихся в распоряжении фондов накоплений.

Пенсионная реформа. Главное
Политика

В середине июня премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о решении правительства провести в стране пенсионную реформу и повысить пенсионный возраст россиян. Власти предлагают реализовывать реформу с января 2019 года и проводить ее поэтапно в течение последующих 15 лет. Срок выхода мужчин на пенсию повысится на пять лет к 2028 году, до 65 лет, женщин — к 2034-му на восемь лет, до 63 лет.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Анатолий Чубайс , пенсионная реформа
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