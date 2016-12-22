Минфин ответил Чубайсу на слова об инвестировании пенсионных денег

Замглавы Минфина Алексей Моисеев полагает, что говорить об инвестиции пенсионных средств в высокорисковые активы в России пока рано

Алексей Моисеев (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

В других странах часть собранных пенсионными фондами средств действительно направляется на инвестиции в высокорисковые активы, однако в России говорить об этом пока рано, заявил в интервью «РИА Новости» замглавы Минфина Алексей Моисеев.

«Мировая практика показывает, что НПФ небольшую часть своих средств направляют в высокорискованные активы, в том числе и в венчурные инвестиции. Но в нашей ситуации, считаю, нам стоит опираться пока только на базовые инвестиционные риски», — сказал Моисеев.

Так замминистра прокомментировал слова руководителя «Роснано» Анатолия Чубайса, выступившего 22 июня с прогнозом о том, что пенсионные деньги и в России рано или поздно будут направляться на инвестиции. В мае Чубайс говорил, что «Роснано» направило в правительство и Центробанк предложения об инвестировании пенсионных средства в наноиндустрию.

«С другой стороны, такой ажиотаж ​поднялся на ровном месте, что сейчас вряд ли стоит какие-то активные действия делать», — признал 22 июня Чубайс, имея в виду объявленное правительством начало пенсионной реформы, результатом которой станет повышение пенсионного возраста, и негативную реакцию на это решение профсоюзов и ряда политиков.