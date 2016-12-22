Reuters сообщил о возможной продаже второго по размерам НПФ в России

По данным агентства, руководство РЖД обсуждает возможность продажи сторонней компании контрольного пакета в НПФ «Благосостояние», занимающего второе в России место по объему пенсионных резервов

Олег Белозеров (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Второй по величине пенсионных резервов НПФ России — подконтрольный ОАО «Российские железные дороги» НПФ «Благосостояние» — в скором времени может сменить владельца, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

По данным агентства, уже на следующей неделе совет фонда, которым руководит гендиректор РЖД Олег Белозеров, планирует обсудить возможность продажи контрольной доли в капитале НПФ (до 75%) сторонней компании. При этом два собеседника Reuters утверждают, что ранее уже обсуждалась возможность продажи такого пакета структурам «Газпрома».

​Возможность смены учредителя в НПФ подтвердили Reuters три источника, близкие к структурам РЖД, сотрудник одной из сотрудничающих с железнодорожной монополией госкомпаний и два банкира. Однако представители РЖД, НПФ и «Газпрома» на запросы агентства не ответили.

НПФ «Благосостояние» создано в форме некоммерческой организации, но до 1 января 2019 года должен быть акционирован. Сотрудник одной из сотрудничающих с РЖД госкомпаний в разговоре с Reuters предположил, что заниматься акционированием будет уже новый владелец.​



В настоящее время учредителями ​НПФ «Благосостояние» являются РЖД, дочерние компании предприятия и Российский профессиональный союз железнодорожников и транспортных строителей. Основную часть клиентов фонда составляют участники-вкладчики корпоративной пенсионной системы РЖД, по данным на конец первого квартала 2018 года корпоративную пенсию получали свыше 342 тыс. железнодорожников, притом что всего выплаты по корпоративным и индивидуальным программам НПФ «Благосостояние» получали 386 тыс. человек.

В сообщении самого «Благосостояния» отмечается, что фонд выплачивает более 25% всех негосударственных пенсий в стране.

«Благосостояние» — один из крупнейших НПФ в России. По объему пенсионных резервов (на 1 апреля 2018 года, по данным «РИА Рейтинг», 379,8 млрд руб.) он занимает второе место, уступая только НПФ «Газфонд», а по количеству застрахованных лиц (свыше 1,3 млн) проигрывает только НПФ Сбербанка. По размеру активов «Благосостояние», по данным «Эксперт РА», на конец 2017 года занимало в России четвертое место (377,8 млрд).