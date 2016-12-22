«Дочка» «Газпрома» отказалась отчислять деньги на корпоративные пенсии

Компания «Газпром георесурс» отказалась от перечисления денег в «Газфонд» на корпоративные пенсии с 1 июля. Ее гендиректор ссылается на приказ «Газпрома» о повышении операционной эффективности и сокращении расходов

Фото: «Газпром Георесурс»

Пенсионное сокращение

«Дочка» «Газпрома» — «Газпром георесурс» — решила с 1 июля отказаться от перечисления средств в НПФ «Газфонд» на корпоративные пенсии для своих сотрудников. Это следует из приказа гендиректора компании Александра Чернова «О негосударственном пенсионном обеспечении работников «Газпром георесурса» от 29 июня. У РБК есть копия этого письма, его подлинность подтвердили два сотрудника «Газпром георесурса» и менеджер головной компании — «Газпрома».

В своем письме Чернов отменяет действие нескольких приказов компании и исключает один из пунктов положения «О социальной защите пенсионеров «Газпром георесурcа», касающийся их права на получение негосударственной пенсии из НПФ «Газфонд» («дочка» «Газпрома», у РБК есть копия этого документа). Это решение принято в рамках исполнения приказа «Газпрома» от 28 декабря 2017 года «О мерах по повышению операционной эффективности и сокращению расходов общества в 2018 году», указывает топ-менеджер. Он также подчеркивает, что оно согласовано отдельным документом от 20 июня 2018 года с департаментом по управлению персоналом «Газпрома», который возглавляет Елена Касьян.

В приказе отдельно оговаривается, что отмена корпоративных пенсий не коснется действующих и бывших сотрудников компании, за которых к концу июня 2018 года были перечислены пенсионные взносы или «возникли основания для их перечисления». Такие работники будут получать начисления в соответствии с пенсионными правилами НПФ «Газфонд», обещает Чернов.

По словам двух сотрудников «Газпром георесурса», в начале июля в компании прошло совещание, где было объявлено об отмене корпоративных пенсий будущим пенсионерам. «Нас заранее не уведомляли, что пенсии уберут», — рассказал один из собеседников. По его словам, средний размер «газпромовской» корпоративной пенсии для работников «Газпром георесурса» составляет 5–10 тыс. руб. в месяц, у руководителей — ​20 тыс. руб. и выше.

Александр Чернов (Фото: «Газпром»)

По словам бывшего сотрудника «Газпрома», вышедшего на пенсию, корпоративная пенсия в головной компании составляет от 10 до 40% заработка специалиста и зависит от стажа в компании, наград, позиции и других заслуг. Сейчас минимальный стаж для ее получения должен составлять не менее десяти лет, говорит источник РБК. «Пенсия платится пожизненно, а в случае смерти пенсионера половину ее размера имеет право получать ближайший родственник, обычно это супруг или супруга», — рассказал собеседник РБК.

Представитель «Газпром георесурса» переадресовал вопросы РБК в пресс-службу «Газпрома». «Социальная поддержка работников и пенсионеров в дочерних обществах «Газпрома» осуществляется в соответствии с финансово-экономическими возможностями организаций. В «Газпроме» не принимались какие-либо документы, предполагающие отмену дочерними обществами негосударственного пенсионного обеспечения работников», — сообщили РБК в управлении информации газовой монополии.

Представитель «Газфонда» не ответил на запрос РБК. Исключение пункта о праве на негосударственные пенсии из внутренней документации компании не предполагает потери сотрудниками средств, уже перечисленных в негосударственный пенсионный фонд, замечает партнер юридической компании «НАФКО-Консультанты» Ирина Мостовая. «В ситуации, если договор сотрудника с «Газфондом» требует регулярной пролонгации, можно предположить, что новый договор, предусматривающий возможность формирования негосударственной пенсии, будет заключен на новых условиях или же не продлен. Однако речь не может идти о потере сотрудниками средств, уже перечисленных в фонд», — сказала она.

«Прекращение внесения пенсионных взносов вкладчиком не является основанием для расторжения пенсионного договора и влечет за собой только изменение обязательств фонда», — говорится в типовом договоре «Газфонда».

Геофизика от Ямала до Астрахани Компания «Газпром георесурс» (100% у «Газпрома»), созданная в 2008 году, входит в число крупнейших российских геофизических сервисных предприятий, говорится на ее сайте. В ее составе 15 производственных и научно-производственных филиалов, расположенных во всех газодобывающих регионах России и имеющих в своем активе более 250 специализированных «полевых партий» (бригад). Коллектив компании насчитывает около 4 тыс. человек. Головной офис расположен в Москве, филиалы — от Ямала до Астрахани.

Убыточная геофизика

Источник в​​ «Газпром георесурсе» называет основной причиной отмены выплат корпоративных пенсий убытки компании в первом полугодии 2018 года. Выручка «Газпром георесурса» за 2016 год составила 10,5 млрд руб., чистый убыток — 701,75 млн руб., следует из данных базы СПАРК (данных за 2017 год пока нет).

По словам собеседника РБК, в течение двух лет сотрудникам сокращали премиальные выплаты, объясняя это необ​ходимостью поддерживать деятельность убыточных структур за счет работы прибыльных. «Департамент по управлению корпоративными затратами «Газпрома» начал уменьшать себестоимость работ, привлекая малый бизнес, который занижает цены», — продолжает он. «Заказы на промыслово-геофизические работы уходят сторонним компаниям, а у «Газпром георесурса» нет возможности окупать свои затраты, работая на «Газпром». В итоге, чтобы остаться на плаву, компания отказывается от всего, что является обузой, ​ — это пенсии и иные социальные доплаты», — заметил он.

Менеджер «Газпрома» сказал РБК, что отмена корпоративных пенсий — это решение руководства «Газпром георесурса» для сокращения расходов, оно не носит системный характер и ​не распространяется на другие «дочки» монополии. По его словам, некоторые убыточные подразделения «Газпром» поддерживает финансово, но «Газпром георесурс» в их число не входит.

Программа повышения операционной эффективности и сокращения расходов монополии на 2018 год, на которую ссылается глава «Газпром георесурса», содержит перечень конкретных мероприятий в таких областях, как проектно-изыскательские работы, оптимизация непрофильных активов, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, закупочная деятельность, указано на сайте монополии. Но про отмену корпоративных пенсий в программе не говорится.

Согласно отчету «Газпрома» по МСФО за 2017 год, на пенсионные взносы в 2018 году предусмотрено направить 42,1 млрд руб. (в 2017 году — 37,4 млрд руб.). Программа сокращения затрат «Газпрома» на 2017 год предусматривала экономию 15,4 млрд руб. при инвестпрограмме на 1,128 трлн руб. Объем экономии на 2018 год не раскрывался (инвестпрограмма — 1,278 трлн руб.).