«Дочка» «Газпрома» отказалась отчислять деньги на корпоративные пенсии

Пенсионное сокращение
«Дочка» «Газпрома» — «Газпром георесурс» — решила с 1 июля отказаться от перечисления средств в НПФ «Газфонд» на корпоративные пенсии для своих сотрудников. Это следует из приказа гендиректора компании Александра Чернова «О негосударственном пенсионном обеспечении работников «Газпром георесурса» от 29 июня. У РБК есть копия этого письма, его подлинность подтвердили два сотрудника «Газпром георесурса» и менеджер головной компании — «Газпрома».
В своем письме Чернов отменяет действие нескольких приказов компании и исключает один из пунктов положения «О социальной защите пенсионеров «Газпром георесурcа», касающийся их права на получение негосударственной пенсии из НПФ «Газфонд» («дочка» «Газпрома», у РБК есть копия этого документа). Это решение принято в рамках исполнения приказа «Газпрома» от 28 декабря 2017 года «О мерах по повышению операционной эффективности и сокращению расходов общества в 2018 году», указывает топ-менеджер. Он также подчеркивает, что оно согласовано отдельным документом от 20 июня 2018 года с департаментом по управлению персоналом «Газпрома», который возглавляет Елена Касьян.
В приказе отдельно оговаривается, что отмена корпоративных пенсий не коснется действующих и бывших сотрудников компании, за которых к концу июня 2018 года были перечислены пенсионные взносы или «возникли основания для их перечисления». Такие работники будут получать начисления в соответствии с пенсионными правилами НПФ «Газфонд», обещает Чернов.
По словам двух сотрудников «Газпром георесурса», в начале июля в компании прошло совещание, где было объявлено об отмене корпоративных пенсий будущим пенсионерам. «Нас заранее не уведомляли, что пенсии уберут», — рассказал один из собеседников. По его словам, средний размер «газпромовской» корпоративной пенсии для работников «Газпром георесурса» составляет 5–10 тыс. руб. в месяц, у руководителей — 20 тыс. руб. и выше.
По словам бывшего сотрудника «Газпрома», вышедшего на пенсию, корпоративная пенсия в головной компании составляет от 10 до 40% заработка специалиста и зависит от стажа в компании, наград, позиции и других заслуг. Сейчас минимальный стаж для ее получения должен составлять не менее десяти лет, говорит источник РБК. «Пенсия платится пожизненно, а в случае смерти пенсионера половину ее размера имеет право получать ближайший родственник, обычно это супруг или супруга», — рассказал собеседник РБК.
Представитель «Газпром георесурса» переадресовал вопросы РБК в пресс-службу «Газпрома». «Социальная поддержка работников и пенсионеров в дочерних обществах «Газпрома» осуществляется в соответствии с финансово-экономическими возможностями организаций. В «Газпроме» не принимались какие-либо документы, предполагающие отмену дочерними обществами негосударственного пенсионного обеспечения работников», — сообщили РБК в управлении информации газовой монополии.
Представитель «Газфонда» не ответил на запрос РБК. Исключение пункта о праве на негосударственные пенсии из внутренней документации компании не предполагает потери сотрудниками средств, уже перечисленных в негосударственный пенсионный фонд, замечает партнер юридической компании «НАФКО-Консультанты» Ирина Мостовая. «В ситуации, если договор сотрудника с «Газфондом» требует регулярной пролонгации, можно предположить, что новый договор, предусматривающий возможность формирования негосударственной пенсии, будет заключен на новых условиях или же не продлен. Однако речь не может идти о потере сотрудниками средств, уже перечисленных в фонд», — сказала она.
«Прекращение внесения пенсионных взносов вкладчиком не является основанием для расторжения пенсионного договора и влечет за собой только изменение обязательств фонда», — говорится в типовом договоре «Газфонда».
Геофизика от Ямала до Астрахани
Компания «Газпром георесурс» (100% у «Газпрома»), созданная в 2008 году, входит в число крупнейших российских геофизических сервисных предприятий, говорится на ее сайте. В ее составе 15 производственных и научно-производственных филиалов, расположенных во всех газодобывающих регионах России и имеющих в своем активе более 250 специализированных «полевых партий» (бригад). Коллектив компании насчитывает около 4 тыс. человек. Головной офис расположен в Москве, филиалы — от Ямала до Астрахани.
Убыточная геофизика
Источник в «Газпром георесурсе» называет основной причиной отмены выплат корпоративных пенсий убытки компании в первом полугодии 2018 года. Выручка «Газпром георесурса» за 2016 год составила 10,5 млрд руб., чистый убыток — 701,75 млн руб., следует из данных базы СПАРК (данных за 2017 год пока нет).
По словам собеседника РБК, в течение двух лет сотрудникам сокращали премиальные выплаты, объясняя это необходимостью поддерживать деятельность убыточных структур за счет работы прибыльных. «Департамент по управлению корпоративными затратами «Газпрома» начал уменьшать себестоимость работ, привлекая малый бизнес, который занижает цены», — продолжает он. «Заказы на промыслово-геофизические работы уходят сторонним компаниям, а у «Газпром георесурса» нет возможности окупать свои затраты, работая на «Газпром». В итоге, чтобы остаться на плаву, компания отказывается от всего, что является обузой, — это пенсии и иные социальные доплаты», — заметил он.
Менеджер «Газпрома» сказал РБК, что отмена корпоративных пенсий — это решение руководства «Газпром георесурса» для сокращения расходов, оно не носит системный характер и не распространяется на другие «дочки» монополии. По его словам, некоторые убыточные подразделения «Газпром» поддерживает финансово, но «Газпром георесурс» в их число не входит.
Программа повышения операционной эффективности и сокращения расходов монополии на 2018 год, на которую ссылается глава «Газпром георесурса», содержит перечень конкретных мероприятий в таких областях, как проектно-изыскательские работы, оптимизация непрофильных активов, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, закупочная деятельность, указано на сайте монополии. Но про отмену корпоративных пенсий в программе не говорится.
Согласно отчету «Газпрома» по МСФО за 2017 год, на пенсионные взносы в 2018 году предусмотрено направить 42,1 млрд руб. (в 2017 году — 37,4 млрд руб.). Программа сокращения затрат «Газпрома» на 2017 год предусматривала экономию 15,4 млрд руб. при инвестпрограмме на 1,128 трлн руб. Объем экономии на 2018 год не раскрывался (инвестпрограмма — 1,278 трлн руб.).