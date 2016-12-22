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Кудрин ответил на предложение Чубайса о венчурном инвестировании пенсий
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Кудрин ответил на предложение Чубайса о венчурном инвестировании пенсий
Финансы, 22:28
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Кудрин ответил на предложение Чубайса о венчурном инвестировании пенсий
По мнению главы Счетной палаты, подобная практика есть в большинстве стран, но в России такие инвестиции возможны лишь при качественном надзоре
Алексей Кудрин (слева) и Анатолий Чубайс (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Инвестирование пенсионных средств, в том числе через венчурные фонды, возможно и в России при условии обеспечивания надзорными органами снижения рисков. Такое мнение высказал глава Счетной палаты, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Он отметил, что такая практика есть во многих странах.

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«И вопрос: насколько наш надзор умеет отслеживать качество работы институтов инвестирования, чтобы обеспечивать уменьшение рисков такого инвестирования?» — заявил Кудрин, отвечая на вопрос журналистов о возможности и целесообразности такого инвестирования (цитата по «Интерфаксу»).

«Когда мы все придем к выводу, что качество наших институтов достаточно, это возможно», — добавил он.

22 июня глава «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что рано или поздно пенсионные деньги в России будут вложены в инвестиции, что уже является тенденцией в мире.

«С другой стороны, такой ажиотаж поднялся на ровном месте, что сейчас вряд ли стоит какие-то активные действия делать», — отметил Чубайс. По его мнению, средства из негосударственных пенсионных фондов (НПФ) нужно инвестировать в низкорискованные инновационные активы.

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Его предложение позже прокомментировал замглавы Минфина Алексей Моисеев, отметив, что в России говорить о таком пока рано. «Мировая практика показывает, что НПФ небольшую часть своих средств направляют в высокорискованные активы, в том числе и в венчурные инвестиции. Но в нашей ситуации, считаю, нам стоит опираться пока только на базовые инвестиционные риски», — пояснил Моисеев.

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Ранее Минэкономразвития предложило пенсионным фондам инвестировать в инновационные компании и проекты. Чтобы оценить заинтересованность фондов в таких вложениях, ведомство разослало в НПФ письма с вопросом, в какие инновации и сколько фонды готовы вложить.

Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: Алексей Кудрин , Инвестиции , пенсионные накопления
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