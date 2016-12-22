Кудрин ответил на предложение Чубайса о венчурном инвестировании пенсий

По мнению главы Счетной палаты, подобная практика есть в большинстве стран, но в России такие инвестиции возможны лишь при качественном надзоре

Алексей Кудрин (слева) и Анатолий Чубайс (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Инвестирование пенсионных средств, в том числе через венчурные фонды, возможно и в России при условии обеспечивания надзорными органами снижения рисков. Такое мнение высказал глава Счетной палаты, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Он отметил, что такая практика есть во многих странах.

«И вопрос: насколько наш надзор умеет отслеживать качество работы институтов инвестирования, чтобы обеспечивать уменьшение рисков такого инвестирования?» — заявил Кудрин, отвечая на вопрос журналистов о возможности и целесообразности такого инвестирования (цитата по «Интерфаксу»).

«Когда мы все придем к выводу, что качество наших институтов достаточно, это возможно», — добавил он.

22 июня глава «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что рано или поздно пенсионные деньги в России будут вложены в инвестиции, что уже является тенденцией в мире.

«С другой стороны, такой ажиотаж поднялся на ровном месте, что сейчас вряд ли стоит какие-то активные действия делать», — отметил Чубайс. По его мнению, средства из негосударственных пенсионных фондов (НПФ) нужно инвестировать в низкорискованные инновационные активы.

Его предложение позже прокомментировал замглавы Минфина Алексей Моисеев, отметив, что в России говорить о таком пока рано. «Мировая практика показывает, что НПФ небольшую часть своих средств направляют в высокорискованные активы, в том числе и в венчурные инвестиции. Но в нашей ситуации, считаю, нам стоит опираться пока только на базовые инвестиционные риски», — пояснил Моисеев.

Ранее Минэкономразвития предложило пенсионным фондам инвестировать в инновационные компании и проекты. Чтобы оценить заинтересованность фондов в таких вложениях, ведомство разослало в НПФ письма с вопросом, в какие инновации и сколько фонды готовы вложить.