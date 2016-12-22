Счетная палата оценила потери россиян при досрочной смене НПФ в ₽82 млрд

Аудиторы подсчитали, что отдельные граждане могли потерять до 500 тыс. руб. дохода при досрочной смене пенсионного фонда, тогда как средний размер накоплений каждого в НПФ составляет всего 67,5 тыс. руб.

Владимир Катренко (Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости)

Россияне, досрочно сменившие негосударственные пенсионные фонды в 2015–2017 годах, потеряли более 82 млрд руб. инвестиционного дохода. Об этом рассказал аудитор Счетной палаты Владимир Катренко, выступая в Совете Федерации, сообщает ТАСС.

По словам аудитора, потери дохода одного человека могли достигать 500 тыс. руб.

Под досрочной подразумевается смена НПФ чаще, чем один раз в пять лет.

По данным ЦБ, на конец первого квартала текущего года в НПФ находится более 2,5 трлн руб. пенсионных накоплений, договоры обязательного пенсионного страхования заключены с 37 млн человек. Таким образом, средний размер пенсионных накоплений — 67,5 тыс. руб. (без учета средств «молчунов», которыми управляет ВЭБ).

Россияне с 2015 года только раз в пять лет могут без потерь менять пенсионный фонд (один НПФ на другой или перевести пенсионные накопления из ПФР в частные фонды). Если клиент одного пенсионного фонда решает перевести свои накопления в другой досрочно (сейчас до 2020 года), то он теряет инвестиционный доход. Например, при смене пенсионного фонда в 2016 году клиент терял инвестиционный доход за год, в 2017-м — за два и т.д. Этот доход переходит в резерв по обязательному пенсионному страхованию (РОПС). Он является обособленной частью пенсионных накоплений и используется для покрытия возможных убытков фондов от инвестирования накоплений, выплат правопреемникам умерших клиентов фондов, а также в случае краха пенсионных фондов для выплат их клиентам.

Как писал в марте «Коммерсантъ» со ссылкой на предварительные расчеты ПФР, клиенты пенсионных фондов только в прошлом году могли потерять 55 млрд руб. Из этой суммы 34 млрд руб. потеряли так называемые молчуны, решившие перевести свои сбережения из ПФР в негосударственные пенсионные фонды.

Как отчитывался ПФР, по итогам 2017 года было получено 6,3 млн заявлений о выборе негосударственного пенсионного фонда или управляющей компании. По 4,9 млн из этих заявлений были приняты положительные решения. При этом речь идет как о досрочном переводе пенсионных накоплений, так и о переходе после пяти лет. Однако подавляющее большинство заявлений (4,89 млн) касалось именно досрочного перевода, уточнял ПФР.

За прошлый год 2,85 млн человек перевели свои пенсионные накопления из ПФР в НПФ, 1,96 млн — из одного НПФ в другой. Гораздо меньше (76,7 тыс. человек) вернуло свои пенсионые накопления из НПФ в ПФР.