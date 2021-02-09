Выдачи ипотеки поставили новый рекорд в январе

Объем выданных ипотечных кредитов в январе стал рекордным для этого месяца, хотя и оказался далек от максимумов прошлого года. Рынок по-прежнему поддерживает льготная госпрограмма, но она может закончиться уже в июле

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Ипотечный рынок установил рекорд по выдачам кредитов в январе по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет, следует из предварительной оценки «Дом.РФ» и Frank RG, поступившей в РБК: было выдано 96 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 265 млрд руб. В 2020 году в январе было выдано 78 тыс. кредитов на 189 млрд руб., следует из данных ЦБ. Таким образом, выдачи кредитов выросли на 19% в количественном выражении и на 29% в денежном.

Впрочем, результат первого месяца 2021 года значительно ниже выдач в декабре (560 млрд руб.). Это традиционная ситуация, которая объясняется долгими праздниками, сказал руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг.

«Ставки в рыночном сегменте сейчас ниже, чем год назад, примерно на 1 п.п., и составляют примерно 7,85-8,05%. По рыночным условиям сейчас выдается около 70% всей ипотеки. Кроме того, на рынке новостроек действует целый ряд ипотечных программ с госучастием, в том числе программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5%, которой год назад еще не было», — объясняет рост выдач Гольдберг. По данным ЦБ, в январе 2020 года средняя ставка по всем ипотечным кредитам составляла 8,79%, в декабре 2020 года (последние доступные данные) — 7,36%.

2020 год стал рекордным для рынка ипотеки, несмотря на пандемию коронавируса: банки за 12 месяцев выдали кредитов на 4,3 трлн руб. (+51% к 2019 году и +43% к 2018-му, когда был установлен предыдущий рекорд) благодаря снижению ставок и запуску льготной ипотечной программы. Ключевая ставка Банка России за прошлый год снизилась с 6,25% до 4,25%. Высокие объемы выдачи кредитов во многом объясняются спросом на льготную ипотеку под 6,5% или ниже: по ней в 2020 году выдано 345,6 тыс. кредитов на сумму более 1 трлн руб.