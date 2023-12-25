В ЦБ назвали наиболее болезненные санкции против финансовой системы

Ко многим санкциям, введенным в 2022 году, ЦБ готовился, но «очень болезненной темой» стала заморозка активов инвесторов — миллионов людей, не попавших под санкции, сказала глава ЦБ. По ее мнению, риск усиления санкций сохраняется

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Заморозка активов частных российских инвесторов стала «очень болезненной темой» в списке санкций, которые были введены после начала военной операции России на Украине против российской финансовой системы, сказала в интервью РБК председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Также проблемой она назвала санкции, нацеленные на остановку международных платежей.

Глава ЦБ напомнила, что регулятор оценивал риски усиления санкций с 2014 года и во многом был готов к многим из них. «Крупные банки, когда попали под санкции, уже были во многом готовы к тому, что это случится. Отключение от SWIFT — угроза была уже с 2014 года, поэтому выстраивали национальную платежную инфраструктуру. Резервы мы диверсифицировали и увеличивали долю юаня и золота», — отметила Набиуллина.

Заморозка резервов, по ее словам, стала «очень негативным сигналом для всех центральных банков, потому что это нарушение базовых принципов защищенности резервов». «Но здесь нам тоже помог плавающий курс и валютные ограничения, которые мы достаточно жесткие приняли весной прошлого года», — напомнила она.

«Проблемой, вот именно проблемой, стали международные платежи, они до сих пор являются проблемой, хотя мы пытаемся ее решить. Конечно, очень болезненной темой стала блокировка и замораживание активов частных лиц — миллионов людей, которые не попали под санкции, но оказались с замороженными активами», — добавила глава ЦБ.

Набиуллина не исключила усиления санкционного давления. «Cанкционную политику совершенно невозможно предсказывать. Но мы просчитываем сценарий с усилением санкционного давления, каждый год представляем [его] в «Основных направлениях денежно-кредитной политики». Этот риск, безусловно, есть», — подчеркнула она.

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«Конечно, есть искушение думать, что мы так хорошо прошли 2022 год и теперь нам, что называется, море по колено. Но надо быть готовыми к усилению санкционного давления», — предупредила глава ЦБ. «Мы смогли на основные вызовы ответить, если говорить про финансовый сектор, но и в финансовом секторе есть проблемы, которые не до конца решены, в том числе трансграничные платежи. Да, выстраиваются цепочки, они постоянно меняются, но это остается еще проблемой для многих предприятий», — сказала Набиуллина.

21 февраля 2022 года Россия признала независимость Луганской и Донецкой народных республик, а 24 февраля начала военную операцию на Украине. Сразу после этого США, Евросоюз, Великобритания ввели жесткие блокирующие санкции против крупных российских компаний, банков, а также против международных резервов российского регулятора — резервы, номинированнные в долларах и евро, были заморожены. В начале марта две крупнейшие международные платежные системы — Visa и Mastercard — прекратили обслуживать за рубежом карты, выпущенные российскими банками, что означало невозможность проведения трансграничных платежей по этим картам для граждан. Банки, попавшие под санкции, также лишились возможности проводить операции по корреспондентским счетам в долларах и евро в интересах своих клиентов. Активы частных российских инвесторов, а именно вложения в ценные бумаги, оказались заморожены, если их учет вели западные депозитарии Clearstream и Euroclear.

Судьба замороженных активов

По оценкам ЦБ, заблокированные активы имели на счетах свыше 5 млн частных инвесторов. Cтоимость замороженных акций в портфелях физлиц в июле прошлого года составляла 320 млрд руб.

8 ноября президент Владимир Путин подписал указ, допускающий обмен активами между российскими частными инвесторами и нерезидентами: по нему россияне смогут реализовать свои замороженные бумаги иностранцам, а те выкупят их на деньги с российских счетов типа С (такие счета имеют ограниченный функционал, средства фактически заблокированы).

Участие в обмене для инвесторов будет добровольным, при этом общая сумма заявки для каждого участника этого процесса не может превышать 100 тыс. руб. Глава Минфина Антон Силуанов оценивал, что механизм обмена может затронуть вложения около 2,5 млн россиян, имеющих заблокированные активы за рубежом.

Правовые условия для обмена активами созданы, но активность процесса зависит от интересов иностранцев, прокомментировала Набиуллина: «На наш взгляд, это может быть взаимовыгодно для инвесторов. Но дальше все зависит от самих инвесторов, прежде всего нерезидентов. У меня пока нет информации по поводу того, запрашивали они или не запрашивали [разрешения]».

По словам Набиуллиной, риски вложений в иностранные ценные бумаги для российских частных инвесторов сохраняются.

«Конечно, есть риски вложений в иностранные ценные бумаги даже через инфраструктуру дружественных стран. Мы о них предупреждали и обязали брокеров информировать о таких рисках клиентов. Одно дело — вы работаете в российской юрисдикции, другое дело — вы берете на себя риски иностранной юрисдикции. Мы видим, что наши опасения были не зря, потому что многие инвесторы, которые владели иностранными ценными бумагами через инфраструктуру дружественных стран, столкнулись с проблемами. Сейчас из-за риска вторичных санкций эти организации проводят длинные комплаенс-процедуры», — отметила глава ЦБ в интервью.

По данным регулятора, россияне значительно сократили инвестиции в иностранные ценные бумаги — почти с $7 млрд в феврале 2022 года примерно до $3 млрд на ноябрь 2023-го.