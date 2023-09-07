ЦБ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты

Введенный в марте прошлого года запрет снимать с валютных счетов более $10 тыс. продлевается еще на полгода

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ЦБ продлил ограничения на снятие иностранной валюты со счетов до 9 марта 2024 года.

«Банк России сохраняет ограничения по наличной валюте в связи с действующими против нашей страны санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран», — отметил регулятор.

Они предполагают, что с открытых до 9 марта 2022 года счетов можно снять сумму не более $10 тыс. или эквивалентную в евро. Остальные средства выдаются в рублях. Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки также можно получить только в российской валюте.

О планах продлить ограничения на прошлой неделе рассказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Она также поясняла, что сейчас наличная валюта стоит дешевле, потому что приток в банки превышает спрос. Из-за ограничений кредитным организациям «достаточно сложно» перевести наличную валюту в форму безналичных платежей.

Впервые ЦБ ввел запрет на снятие с валютных счетов и вкладов более $10 тыс. в марте 2022 года, после того, как ЕС и США запретили ввозить в Россию наличные доллары и евро. С тех пор запрет продлевают каждые полгода.