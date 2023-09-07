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Война санкций ,  
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ЦБ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты

ЦБ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2024-го
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Война санкций
Введенный в марте прошлого года запрет снимать с валютных счетов более $10 тыс. продлевается еще на полгода
Курс евро ЦБ EUR ₽105,079 +0,17% Купить
Курс доллара ЦБ USD ₽97,844 +0,31% Купить
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

ЦБ продлил ограничения на снятие иностранной валюты со счетов до 9 марта 2024 года.

«Банк России сохраняет ограничения по наличной валюте в связи с действующими против нашей страны санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран», — отметил регулятор.

Они предполагают, что с открытых до 9 марта 2022 года счетов можно снять сумму не более $10 тыс. или эквивалентную в евро. Остальные средства выдаются в рублях. Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки также можно получить только в российской валюте.

О планах продлить ограничения на прошлой неделе рассказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Она также поясняла, что сейчас наличная валюта стоит дешевле, потому что приток в банки превышает спрос. Из-за ограничений кредитным организациям «достаточно сложно» перевести наличную валюту в форму безналичных платежей.

Впервые ЦБ ввел запрет на снятие с валютных счетов и вкладов более $10 тыс. в марте 2022 года, после того, как ЕС и США запретили ввозить в Россию наличные доллары и евро. С тех пор запрет продлевают каждые полгода.

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Юлия Волкова Юлия Волкова
Банк России иностранная валюта Валюта доллары Евро
Эльвира Набиуллина фото

Эльвира Набиуллина

экономист, председатель Центробанка

29 октября 1963 года

Пространство выбора

Подборки квартир

для себя и инвестиций

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК

Полезные статьи

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