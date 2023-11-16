Израильские банки начали сегрегировать счета российских инвесторов

Израильские банки начали ограничивать операции по счетам с ценными бумагами россиян, рассказали РБК профильные консультанты. Ограничения действуют даже при наличии израильского паспорта. Но часть клиентов успели продать активы

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Крупные израильские банки из-за предписания бельгийского депозитария Euroclear начали сегрегировать (обособлять) счета с ценными бумагами, которые принадлежат российским гражданам или российским налоговым резидентам, рассказал РБК основатель международной финансовой компании SmartGen Ltd Марк Ойгман.

О начале сегрегации счетов россиян известно и президенту израильской русскоязычной адвокатской коллегии, адвокату Эли Гервицу. Он рассказал РБК, что такое требование Euroclear вступило в силу с 13 ноября. Еще трое юристов знают об обсуждении сегрегации счетов россиян.

«На этой неделе пошли повальные блокировки [счетов россиян с активами, в цепочке которых есть Euroclear]. По нашей информации, в большинстве израильских крупных банков уже предприняли шаги по блокировке активов», — сказал Ойгман. О блокировках сообщили сами клиенты, также эта информация была подтверждена банками, уточнил эксперт. Пока речь идет только о сегрегации активов, учитываемых через Euroclear, отмечает Ойгман, но не исключает, что к мерам присоединится и люксембургский Clearstream.

Euroclear направил финансовым организациям Израиля запрос на ограничение операций для инвесторов — граждан России по покупке любых финансовых инструментов, учитываемых в депозитарии, рассказал РБК партнер мультисемейного офиса ITSWM Игорь Кузнец. «Также упоминалась потенциальная возможность введения в будущем «сегрегации» счетов российских инвесторов в Израиле по модели, которая недавно была использована в аналогичной ситуации в ОАЭ», — добавляет эксперт. Информация о давлении со стороны Euroclear есть, и банки рекомендуют клиентам закрывать позиции по ценным бумагам, подтверждает юрист практики «Международное структурирование и санкционный комплаенс» юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Алексей Король. О том, что несколько человек получили уведомления от банка/брокера, которые рекомендовали на всякий случай продать портфели, также сказал РБК адвокат Алекс Зернопольский.

РБК направил запросы в крупные израильские банки, а также в европейские депозитарии Euroclear и Сlearstream.

Попадут ли под сегрегацию счета россиян с израильскими паспортами

Под сегрегацию попадают все инвесторы, имеющие российское гражданство, даже если одновременно у них есть израильский паспорт, на который и был открыт счет с ценными бумагами, уточнил Ойгман. «Наличие израильского паспорта не помогает избежать сегрегации, если у человека есть российский паспорт. Спасительным может оказаться наличие европейского паспорта, однако каждый банк самостоятельно решает, при наличии каких европейских гражданств счета клиента не попадают под сегрегацию. При этом это решение не связано с указаниями Euroclear, а является бизнес-решением каждого банка. Речь пока что именно о гражданстве некоторых стран, не о ВНЖ [виде на жительство], хотя Euroclear [в своих документах] использует слово «жители». Может быть, позже [израильские] банки будут говорить про ВНЖ или ПМЖ [постоянное место жительства]», — уточнил собеседник РБК. Также под сегрегацию подпадают граждане Израиля, которые являются налоговыми резидентами России, но сейчас таких людей очень мало, добавил эксперт.

Гервиц тоже отмечает, что требования о сегрегации распространяются на всех клиентов израильских банков, у которых есть гражданство России. «Вне зависимости от наличия израильского гражданства, а также вне зависимости от израильского или российского налогового резидентства», — подчеркивает эксперт.

«Исходя из текущей информации такие инвесторы (россияне с гражданством Израиля. — РБК), если у них нет гражданства или хотя бы ВНЖ одной из стран ЕС, также попадут под ограничение со стороны Euroclear и не смогут совершать операции с большинством финансовых инструментов, что явно не является целью рассматриваемых мер», — добавляет Кузнец.

Аналогично принцип сегрегации ранее работал в крупнейшем банке ОАЭ — Emirates NBD. Но ситуация в Израиле принципиально другая: в ОАЭ большинство российских инвесторов не являются одновременно гражданами ОАЭ, а только обладают местным ВНЖ и зачастую не проживают в ОАЭ постоянно, в Израиле абсолютное большинство инвесторов — российских граждан являются одновременно гражданами Израиля, постоянно живут и работают в Израиле в течение нескольких лет, обращает внимание Кузнец. «Израильские финансовые организации ведут активные переговоры с Euroclear для разъяснения ситуации и детализации исключений из предлагаемого запрета», — говорит эксперт.

«Европейское санкционное законодательство исключает запрет на оказание депозитарных услуг, а также на прием депозитов, если лицо имеет гражданство или ВНЖ государства — члена ЕС, Швейцарии, Норвегии, Исландии или Лихтенштейна. Гражданство Израиля при условии сохранения российского гражданства не исключает применения этого запрета», — отмечает юрист коллегии адвокатов Delcredere Арем Косумян.

Если смотреть на опыт обособления счетов россиян в ЕС, то можно отметить, что изначально речь шла о сегрегации всех счетов, но со временем позиция контролирующих органов и банков сместилась в сторону определенного смягчения ситуации для лиц, обладающих гражданством страны ЕС или Швейцарии, напоминает Король. «В отношении Израиля полагаем, что лица, у которых есть паспорта Израиля и России и которые постоянно проживают на территории Израиля, менее подвержены риску, чем те инвесторы, которые после получения даркона (израильский паспорт. — РБК) и осуществления капиталовложений через зарубежные площадки вернулись в Россию», — считает собеседник РБК.

При этом существенным отличием ЕС от Израиля является фактор боевых действий, который серьезным образом влияет на экономику Израиля в целом и фондовый рынок в частности, продолжает Король: «Мы готовы допустить, что наличие стресс-фактора снизит готовность профессиональных участников рынка ценных бумаг детально разбираться в конкретной ситуации».

Смогут ли россияне дальше инвестировать в Израиле

«С сегрегированных счетов нельзя выводить денежные средства и продавать ценные бумаги, но можно выводить купоны, если объем таких операций не превышает €100 тыс. в год на один счет», — объясняет Ойгман. Ранее ЕС ввел ограничения на депозиты в европейских банках для состоятельных россиян и российских компаний в размере €100 тыс. на одну кредитную организацию.

Гервиц также подтвердил, что «сегрегация означает запрет на диспозицию (совершение сделок и переводов. — РБК) ценных бумаг, но по ним разрешено начислять купоны», поэтому не все инвесторы стали выводить бумаги со счетов Euroclear, как только появилась информация о планирующемся обособлении счетов.

«Израильские банки часть своих клиентов — скорее всего, многих — на прошлой неделе начали устно предупреждать о рисках блокировок. Многие люди на прошлой неделе продавали все, что можно было продать, чтобы не попасть под сегрегацию. По моим оценкам, заблокировано мало бумаг, так как была проделана большая работа, и как минимум клиенты private banking, состоятельные россияне успели продать активы, подпадающие под сегрегацию», — оценивает Ойгман.

Для тех, чьи активы все-таки оказались сегрегированными, рассматриваются разные варианты решения проблемы, рассказал эксперт. Например, через местные фонды. «Но пока банки проверяют эти варианты», — отметил Ойгман. Кроме того, сохраняется возможность работы через Тель-Авивскую и американские биржи, где представлены различные иностранные активы.

В отношении израильских инвестиционных агентств и прочих профессиональных посредников на рынке ценных бумаг серьезным фактором является выбранный способ структурирования активов, добавляет Король. «Если ценные бумаги учитываются на общем счете иностранной компании и воспринимаются рынками ценных бумаг как принадлежащие этой организации, то риски более низкие», — полагает он.