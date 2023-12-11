ЦБ рассказал, как российским инвесторам продавать заблокированные активы

Вид на здание Центрального Банка России (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Российские инвесторы смогут продать заблокированные иностранные активы нерезидентам за их деньги на счетах типа «С», сообщил Банк России.

Речь идет о продаже иностранных ценных бумаг, учитываемых в Национальном расчетном депозитарии. Правительственная комиссия должна утвердить правила и условия проведения торгов, после чего они могут быть открыты. Брокеры, доверительные управляющие, управляющие компании ПИФ обязаны проинформировать своих клиентов о начале торгов. Участие в них добровольное. Общая сумма, на которую каждый инвестор может подать заявки, — не более 100 тыс. руб.

«Порядок расчета стоимости бумаг, выставляемых на продажу, также установит правительственная комиссия. Такие ценные бумаги будут обособлены на счетах в депозитариях до завершения торгов. По итогам проведения торгов денежные средства за проданные ценные бумаги поступят на указанные российскими инвесторами счета. Ограничения на распоряжение вырученными от продажи ценных бумаг деньгами устанавливаться не будут», — пояснил ЦБ.

Нерезиденты, которые хотят участвовать в торгах, также должны подать заявку на покупку заблокированных активов. Впоследствии их зачислят на специальные транзитные счета депо, открытые по итогам торгов. Для оплаты активов иностранцы смогут использовать средства со счетов типа «С».

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