 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Война санкций ,  
0 

ЦБ рассказал, как российским инвесторам продавать заблокированные активы

Сюжет
Война санкций
Вид на здание Центрального Банка России
Вид на здание Центрального Банка России (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Российские инвесторы смогут продать заблокированные иностранные активы нерезидентам за их деньги на счетах типа «С», сообщил Банк России.

Речь идет о продаже иностранных ценных бумаг, учитываемых в Национальном расчетном депозитарии. Правительственная комиссия должна утвердить правила и условия проведения торгов, после чего они могут быть открыты. Брокеры, доверительные управляющие, управляющие компании ПИФ обязаны проинформировать своих клиентов о начале торгов. Участие в них добровольное. Общая сумма, на которую каждый инвестор может подать заявки, — не более 100 тыс. руб.

«Порядок расчета стоимости бумаг, выставляемых на продажу, также установит правительственная комиссия. Такие ценные бумаги будут обособлены на счетах в депозитариях до завершения торгов. По итогам проведения торгов денежные средства за проданные ценные бумаги поступят на указанные российскими инвесторами счета. Ограничения на распоряжение вырученными от продажи ценных бумаг деньгами устанавливаться не будут», — пояснил ЦБ.

Нерезиденты, которые хотят участвовать в торгах, также должны подать заявку на покупку заблокированных активов. Впоследствии их зачислят на специальные транзитные счета депо, открытые по итогам торгов. Для оплаты активов иностранцы смогут использовать средства со счетов типа «С».

Материал дополняется

«Займи слот»
СберПро Медиа Подкаст

«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время

СберПро Медиа Лидерство

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

СберПро Медиа Коучинг

Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг

СберПро Медиа Переговоры

Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры

СберПро Медиа Эффективность

Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее

СберПро Медиа Карьера

В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере

СберПро Медиа Метанавыки

Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю

СберПро Медиа Креативность

Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде

СберПро Медиа Лидерство

Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
инвестор Акции нерезиденты продажа

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 98,08 (-0,76) Инвестиции, 16:32 Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 90,98 (-0,66) Инвестиции, 16:32
ВС уточнил ответственность нотариусов за ошибки в сделках с жильем Недвижимость, 19:52
Ярмыш сообщила, что Навальный больше не числится во владимирской колонии Политика, 19:50
Как будет развиваться рынок больших данных в России Тренды, 19:44
Глава МВД Франции обвинил Бензема в поддержании «атмосферы джихадизма» Спорт, 19:41
«Газпром» сообщил о рекорде по суточным поставкам газа с 2012 года Бизнес, 19:40
Таксист, фотограф, репетитор: как работать на себя — пять историй РБК и ВТБ, 19:40
Как оформить продающую карточку для всех маркетплейсов РБК и Точка, 19:39
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
ЦБ рассказал, как российским инвесторам продавать заблокированные активы Финансы, 19:32
Топ-10 аварийных ситуаций на дороге: как их избежать РБК и Ингосстрах, 19:28
Как выйти на маркетплейс: пошаговая инструкция для предпринимателей РБК и Яндекс Маркет, 19:17
Объявлены номинанты премии «Золотой глобус» Life, 19:13
Почему мы по-разному воспринимаем цвета: от Карла Юнга до Анжелы Райт РБК и ЖК Soul, 19:05
Правительство Моравецкого не получило вотум доверия в польском сейме Политика, 18:55
В Москве машина с пьяным водителем упала с четвертого этажа парковки Общество, 18:54