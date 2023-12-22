США пригрозили отключать банки из-за санкций против России

Власти США пригрозили отключать от американской финансовой системы европейские банки, если они не будут соблюдать санкции против России

Здание Минфина США (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

США могут отключить американские и европейские банки от американской финансовой системы, если они не будут соблюдать санкции против России. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на американского чиновника.

В черный список будут внесены иностранные финансовые институты, которые поддерживают российский военно-промышленный комплекс. Соответствующий указ президент США Джо Байден издаст в пятницу, пишет издание.

Будут внесены поправки в два указа, пишет Bloomberg. Они позволят вводить США вторичные санкции, сообщает агентство со ссылкой на источники. «Мы ожидаем, что финансовые учреждения предпримут все усилия, чтобы гарантировать, что они не являются сознательными или невольными помощниками в обходе и уклонении от уплаты налогов», — приводит Bloomberg заявление министра финансов США Джанет Йеллен.

Среди товаров, платежи по которым нельзя проводить, будут полупроводники, станки, химические прекурсоры, шарикоподшипники и оптические системы.

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