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Сбербанк утвердил выплату рекордных для российского рынка дивидендов

На вознаграждение акционерам крупнейший банк впервые направит 50% чистой прибыли за прошлый год, или 422,4 млрд руб. Половина этих денег отойдет новому владельцу «Сбера» — правительству
Сбербанк SBER ₽227,53 -0,28% Купить
Сбербанк SBERP ₽220,29 +0,13% Купить
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Сбербанк до 5 октября перечислит держателям своих бумаг рекордную сумму дивидендов за всю историю России — 422,4 млрд руб., следует из сообщения банка Такое решение было принято на годовом общем собрании акционеров (ГОСА). По этому показателю Сбербанк обошел «Газпром», который установил рекорд в 2019 году, выплатив акционерам 383,2 млрд руб.

Объем выплат Сбербанка соответствует 50% его чистой прибыли по МСФО за прошлый год, подобный уровень отсечения для дивидендов к кредитной организации применяется впервые (Минфин настаивает, чтобы госкомпании направляли на вознаграждение акционеров половину чистой прибыли). Дивидендная доходность составит 18,7 руб. на одну акцию Сбербанка, обыкновенную или привилегированную.

Как теперь распределяются бумаги «Сбера»

До апреля 2020 года 50% плюс одна акция Сбербанка принадлежали Банку России. По закону ЦБ должен был получать свою долю дивидендов и уже потом направлять в бюджет 75% своей прибыли, но в последние три года так не происходило: вознаграждение от владения акциями Сбербанка сразу поступало в бюджет. В 2020 году ЦБ продал свой пакет в Сбербанке правительству за 2,14 трлн руб. Закон о федеральном бюджете на 2020 год, принятый до сделки, предполагал, что поступления от дивидендов Сбербанка составят 217,1 млрд руб. Из одобренной на годовом собрании суммы на долю государства приходится свыше 211 млрд руб., что практически совпадает с заложенными в бюджет доходами.

50% минус одна акция Сбербанка сейчас находятся в свободном обращении на бирже. За год доля нерезидентов в акционерном капитале снизилась на 1,3 п.п., до 43,75%, сообщила зампред правления госбанка Белла Златкис. За тот же период Сбербанк зафиксировал приток акционеров-физлиц: количество частных инвесторов, которые держат бумаги «Сбера» в портфелях, выросло в 2,3 раза, до 573 тыс. человек.

Почему пандемия не изменила планы по дивидендам Сбербанка

В апреле, на пике пандемии, ЦБ рекомендовал банкам повременить с принятием решений о дивидендах за прошлый год — перенести годовые общие собрания акционеров или вовсе отказаться от выплат. Сбербанк объявил, что даст финальную рекомендацию о размере дивидендов позже, а в мае перенес годовое собрание. Решение сохранить вознаграждение на уровне 50% согласовано с регулятором, пояснил глава Сбербанка Герман Греф. Несмотря на ухудшение показателей на пике кризиса, достаточность базового капитала кредитной организации превысит 12,5% при любых сценариях, подчеркнул он. Сохранение нормативов по капиталу выше этого уровня позволяет Сбербанку направлять акционерам половину чистой прибыли.

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Финансы
Герман Греф

По итогам первой половины 2020 года чистая прибыль Сбербанка по МСФО составила 287,2 млрд руб., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года она упала на 39,8%, следует из отчетности. Во втором квартале, на который пришелся пик пандемии, финансовый результат крупнейшего игрока составил 166,7 млрд руб., что на 33,4% ниже прошлогоднего уровня. Несмотря на снижение финансовых показателей в первом полугодии, Сбербанк намерен сохранить планку отсечения дивидендов на уровне 50% в 2021 году, допустил Греф. Он также сообщил о возможном изменении дивидендной политики Сбербанка — этот вопрос будет затронут в новой стратегии кредитной организации.

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Автор
Юлия Кошкина
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