«Газпром» выплатит самый большой объем дивидендов за всю историю России

В федеральный бюджет по итогам работы в 2018 году «Газпром» выплатит максимальный объем дивидендов за всю историю российского фондового рынка. Об этом глава компании Алексей Миллер заявил в ходе годового собрания акционеров, передает корреспондент РБК.

«По результатам 2018 года совет директоров предлагает выплатить рекордные дивиденды в размере 16,61 руб. на одну акцию, направив на это 27% прибыли по МСФО. В рублевом выражении это соответствует увеличению дивидендов более чем в два раза по сравнению с прошлым годом», — сообщил Миллер.

Он отметил, что таким образом общий объем дивидендов «Газпрома» достигнет 383,2 млрд руб. Это самый большой объем за всю историю российского фондового рынка и максимальный среди всех компаний с госучастием.

При этом он отметил, что в компании продолжатся кадровые перестановки. «Мы обновили кадровый состав и систему управления строительным блоком, эти изменения продолжатся», — сказал Миллер.