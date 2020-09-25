Акционеры ВТБ одобрили выплату сокращенных из-за пандемии дивидендов

Государство и инвесторы получат 10% чистой прибыли банка по МСФО за 2019 год, или около 20 млрд руб. Это в пять раз меньше запланированного до кризиса. В следующем году ВТБ обещает довести выплаты до 50%

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

ВТБ перечислит держателям бумаг дивиденды в размере 20,12 млрд руб., или 10% чистой прибыли за 2019 год по МСФО. Такое решение принято на годовом общем собрании акционеров банка 24 сентября, следует из сообщения ВТБ на портале раскрытия корпоративной информации. Это в пять раз меньше суммы, запланированной до кризиса: еще в феврале топ-менеджмент госбанка сообщал о планах направить на дивиденды 100,6 млрд руб., или 50% чистой прибыли по МСФО за прошлый год (на такой планке отсечения для госкомпаний традиционно настаивает Минфин).

Как распределятся дивиденды ВТБ между акционерами Сейчас у ВТБ три типа акций: обыкновенные и два класса привилегированных. Префы первого типа размещены в пользу Минфина, по ним будет выплачено 4,14 млрд руб. Держателем префов второго типа выступает Агентство по страхованию вкладов, которое получит от банка вознаграждение в размере 5,95 млрд руб. Дивиденды по обыкновенным акциям составят 10,02 млрд руб. 60,9% этой суммы в соответствии со свой долей получит Росимущество, остальные средства распределятся между миноритариями, среди которых есть розничные инвесторы, фонды и банк «Открытие». Дивидендные выплаты по каждому типу акций рассчитаны по принципу выравнивания доходностей, потому дивидендная доходность каждого типа бумаг составит 1,9% годовых.

Почему пришлось пересмотреть сумму дивидендов от ВТБ

На фоне кризиса и пандемии госбанк столкнулся с сокращением прибыли и вынужден был досоздавать значительные резервы. Во втором квартале, на который пришлись основные санитарные ограничения, финансовый результат ВТБ откатился к уровню 2016 года — чистая прибыль упала на 93,1% в годовом выражении и составила 2,1 млрд руб. За тот же период ВТБ направил на резервирование 68,8 млрд руб. Топ-менеджмент еще весной предположил, что выплата дивидендов на уровне 50% может быть невыполнима, а в августе правительство разрешило госбанку сократить вознаграждение. Такое уже было год назад: тогда ВТБ разрешили выплатить дивиденды в размере 15% чистой прибыли по МСФО за 2018 год. Это было необходимо, чтобы госбанк смог выполнить требования ЦБ к достаточности капитала с учетом надбавок.