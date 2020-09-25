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Акционеры ВТБ одобрили выплату сокращенных из-за пандемии дивидендов

Государство и инвесторы получат 10% чистой прибыли банка по МСФО за 2019 год, или около 20 млрд руб. Это в пять раз меньше запланированного до кризиса. В следующем году ВТБ обещает довести выплаты до 50%
ВТБ VTBR ₽0,03405 -0,66% Купить
Фото:Андрей Рудаков / Bloomberg
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

ВТБ перечислит держателям бумаг дивиденды в размере 20,12 млрд руб., или 10% чистой прибыли за 2019 год по МСФО. Такое решение принято на годовом общем собрании акционеров банка 24 сентября, следует из сообщения ВТБ на портале раскрытия корпоративной информации. Это в пять раз меньше суммы, запланированной до кризиса: еще в феврале топ-менеджмент госбанка сообщал о планах направить на дивиденды 100,6 млрд руб., или 50% чистой прибыли по МСФО за прошлый год (на такой планке отсечения для госкомпаний традиционно настаивает Минфин).

Как распределятся дивиденды ВТБ между акционерами

Сейчас у ВТБ три типа акций: обыкновенные и два класса привилегированных. Префы первого типа размещены в пользу Минфина, по ним будет выплачено 4,14 млрд руб. Держателем префов второго типа выступает Агентство по страхованию вкладов, которое получит от банка вознаграждение в размере 5,95 млрд руб.

Дивиденды по обыкновенным акциям составят 10,02 млрд руб. 60,9% этой суммы в соответствии со свой долей получит Росимущество, остальные средства распределятся между миноритариями, среди которых есть розничные инвесторы, фонды и банк «Открытие».

Дивидендные выплаты по каждому типу акций рассчитаны по принципу выравнивания доходностей, потому дивидендная доходность каждого типа бумаг составит 1,9% годовых.

Почему пришлось пересмотреть сумму дивидендов от ВТБ

На фоне кризиса и пандемии госбанк столкнулся с сокращением прибыли и вынужден был досоздавать значительные резервы. Во втором квартале, на который пришлись основные санитарные ограничения, финансовый результат ВТБ откатился к уровню 2016 года — чистая прибыль упала на 93,1% в годовом выражении и составила 2,1 млрд руб. За тот же период ВТБ направил на резервирование 68,8 млрд руб. Топ-менеджмент еще весной предположил, что выплата дивидендов на уровне 50% может быть невыполнима, а в августе правительство разрешило госбанку сократить вознаграждение. Такое уже было год назад: тогда ВТБ разрешили выплатить дивиденды в размере 15% чистой прибыли по МСФО за 2018 год. Это было необходимо, чтобы госбанк смог выполнить требования ЦБ к достаточности капитала с учетом надбавок.

ВТБ предложил ЦБ продлить послабления для банков на весь 2021 год
Финансы
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Сейчас аргумент тот же, хотя на ситуацию в большей степени повлияла пандемия, заявил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов. «Понимая, что та прибыльность деятельности, на которую мы рассчитывали, в силу внешних, не зависящих от нас факторов невозможна в первоначальном размере, мы продемонстрировали Минфину максимальный размер дивидендов, не предполагающих нарушения надбавок», — пояснил он.

На 1 июля общий норматив достаточности капитала ВТБ составлял 11,6%, оценила директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмила Кожекина. По ее словам, выплата дивидендов в сокращенном размере снизит показатель ровно до предельных 11,5%.

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Сможет ли ВТБ поднять выплаты в будущем

Все действия менеджмента ВТБ направлены на то, чтобы в следующем году направить на вознаграждение акционеров 50% чистой прибыли за 2020 год, сообщил в августе Пьянов. 

У ВТБ был небольшой запас по нормативам достаточности капитала и до кризиса, напоминает директор аналитической группы по финансовым организациям агентства Fitch Антон Лопатин. «Еще до пандемии ВТБ известил, что дивиденды будут платить двумя траншами. Идея была в том, что прибыль в 2020 году позволит снять давление на капитал в результате выплаты дивидендов за 2019 год», — напоминает он. По словам Лопатина, прибыль госбанка и дивиденды в этом и следующем году прогнозировать сложно, поскольку общая экономическая ситуация остается неопределенной.

В 2021 году давление на прибыль ВТБ сохранится, считает Кожекина. «Истечет мораторий на банкротство заемщиков-юрлиц, и будут постепенно отменены послабления по резервированию реструктурированных из-за COVID-19 кредитов юрлиц, объем которых у ВТБ составил 1,4 трлн руб. Кроме того, возможно ухудшение обслуживания по ряду реструктурированных по собственным программам банка розничных кредитов. Совокупный объем реструктуризаций кредитов физлиц из-за COVID-19 составил 269 млрд руб.», — перечисляет аналитик «Эксперт РА».

В агентстве оценивают, что по итогам текущего года чистая прибыль ВТБ будет чуть менее 100 млрд руб., а по итогам 2021 года не превысит уровня 2018 года и составит 120–150 млрд руб. «Таким образом, дивиденды по итогам 2021 года могут составить до 60–75 млрд руб. (50% прибыли). Но более вероятным сценарием нам представляется выплата дивидендов в размере не более 25% прибыли, то есть порядка 30–38 млрд руб., поскольку у банка по-прежнему невысокий запас по нормативам достаточности капитала с учетом надбавок», — заключает Кожекина.

Автор
Юлия Кошкина
ВТБ дивиденды годовое собрание акционеров
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