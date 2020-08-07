ВТБ предложил ЦБ продлить послабления для банков на весь 2021 год

ВТБ предлагает продлить послабления для банков, введенные из-за пандемии и действующие до 1 октября, на весь 2021 год. Так кредитные организации смогут восстановить прибыльность и компенсировать убытки, объясняют в госбанке

Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

ВТБ обратился в Банк России с предложением распространить регуляторные послабления, которые были введены во время пандемии коронавируса, на весь 2021 год, сообщил журналистам член правления госбанка Дмитрий Пьянов.

Снятие регуляторных послаблений с 1 октября является преждевременным в силу развития ситуации с кредитным риском, отметил он. «Мы свою позицию в ЦБ сформулировали и донесли», — отметил Пьянов. По его словам, послабления позволят получить достаточно времени, чтобы восстановить прибыльность и сбалансировать негативное влияние от реализации рисков у заемщиков. За второй квартал прибыль ВТБ упала на 95%, до 2,1 млрд руб.

На период пандемии ЦБ разрешил банкам не проводить отрицательную переоценку ценных бумаг, а акции и облигации, приобретенные до 1 марта, оценивать по справедливой стоимости на эту дату. Банки могут не соблюдать надбавки к нормативам достаточности капитала (надбавку поддержания достаточности капитала и надбавку за системную значимость). Большая часть мер действует до 1 октября, до этого срока ЦБ должен решить, будут ли послабления продлены.

Пьянов утверждает, что банковский сектор прошел первую волну влияния макроэкономической ситуации: он назвал ее «девятым валом» и пояснил, что она касалась создания резервов по клиентам — физическим лицам. Но Пьянов прогнозирует еще две волны: вторая затрагивает резервы по корпоративным клиентам, и ее ВТБ ожидает по итогам третьего квартала; третья — обесценение нефинансовых непрофильных активов на балансах банков.