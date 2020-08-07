ВТБ получил наименьшую квартальную прибыль с 2016 года из-за пандемии

Прибыль ВТБ за второй квартал, на который пришлись пандемия и кризис, составила всего 2,1 млрд руб. — последний раз такой результат банк показывал в 2016 году. На этом фоне ВТБ резко снижает выплаты по дивидендам

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Чистая прибыль контролируемого государством банка ВТБ во втором квартале 2020 года упала на 93,1% год к году и составила 2,1 млрд руб., свидетельствует отчетность банка по МСФО за первое полугодие. Это худший показатель квартальной прибыли с начала 2016 года: в первом квартале того года ВТБ наконец вышел из убытков после кризиса и получил прибыль в размере 600 млн руб. В первом квартале 2020 года, который только частично был затронут последствиями пандемии, ВТБ заработал 39,8 млрд руб.

По словам члена правления ВТБ Дмитрия Пьянова, основная причина таких низких результатов второго квартала — резервирование. ВТБ направил на резервы за полгода 113,9 млрд руб., из них 68,8 млрд руб. во втором квартале. «Резервы, по сути, съели ту нормальную плановую динамику доходов», — пояснил Пьянов журналистам.

Вместе с прибылью снижаются и дивиденды ВТБ. Правительство накануне предложило сократить их в пять раз: за 2019 год банк может выплатить 10% от своей прибыли по МСФО вместо запланированных 50%. Таким образом, акционеры могут получить 20,12 млрд руб. вместо 100,6 млрд. Топ-менеджмент ВТБ на наблюдательном совете в конце августа будет рекомендовать выплатить дивиденды в сокращенном размере в соответствии с постановлением правительства, сказал Пьянов. Он также сообщил, что ВТБ выплатит особые дивиденды в размере 6,3 млрд руб., которые связаны с передачей капитала в Промсвязьбанк в связи с федеральным законом (о передаче оборонных кредитов ПСБ. — РБК). «Мы такое уже проделывали в прошлом году. Они будут выплачены целевым образом только по бумагам первого типа, по сути источником является прибыль прошлых лет. То есть их нельзя формально назвать дивидендами по итогам 2019 года», — пояснил топ-менеджер.

Снижение дивидендных выплат объясняется необходимостью поддерживать высокую достаточность капитала. «Понимая, что та прибыльность деятельности, на которую мы рассчитывали, в силу внешних, не зависящих от нас факторов невозможна в первоначальном размере, мы продемонстрировали Минфину максимальный размер дивидендов, не предполагающих нарушения надбавок, с тем прогнозом по прибыльности, с тем прогнозом по росту, который мы закладываем в постпандемийный период на 2020 год», — объяснил Пьянов.

Таким образом, ВТБ уже второй год подряд не будет платить дивиденды в размере 50% (на такие выплаты от госкомпаний традиционно рассчитывает Минфин). По итогам 2018 года банк распределил между своими акционерами 15% чистой прибыли, и тогда послабления также понадобились для поддержки показателей достаточности капитала.

Недовольство этим уже высказал глава банка «Открытие» Михаил Задорнов («Открытие» — крупнейший миноритарный акционер ВТБ с пакетом 14,8% акций). «10% чистой прибыли по МСФО, выплаченные в качестве дивидендов, — это всего 1,9% дивидендной доходности для владельцев этих акций. Это одна из самых низких доходностей на российском рынке, где «голубые фишки» сейчас обеспечивают в среднем 7–8% дохода своим владельцам», — заявил Задорнов «Интерфаксу».