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ВТБ допустил сокращение дивидендов из-за кризиса и пандемии

Прибыль ВТБ в первом квартале упала почти на 15% на фоне создания допрезервов по кредитам и переоценки «ВТБ Арены», простаивающей из-за пандемии. В текущих условиях правление банка может скорректировать выплату дивидендов
ВТБ VTBR ₽0,03527 -0,73% Купить
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

По итогам первого квартала 2020 года чистая прибыль ВТБ составила 38,9 млрд руб., упав на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из опубликованной отчетности банка по МСФО.

На финансовый результат в начале года уже успели повлиять события, вызванные пандемией коронавируса, пояснил журналистам член правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Менеджмент ВТБ пересматривает прогнозы по чистой прибыли и другим ключевым показателям на 2020 год, а также готов поставить под сомнение выплату дивидендов за прошлый год в полном размере, в первую очередь рассматривается снижение выплат по привилегированным акциям (принадлежат госструктурам). Ранее ВТБ планировал направить акционерам 50% от чистой прибыли за 2019 год.

Что повлияло на прибыль ВТБ

ВТБ в первом квартале пришлось втрое по сравнению с тем же периодом прошлого года нарастить объем резервов — до 45,1 млрд руб., следует из отчетности. Они были сформированы на фоне увеличения стоимости риска до 1,5% (CoR, cost of risk), сообщил Пьянов (а конец 2019 года показатель был на уровне 0,8%, следует из отчетности ВТБ за прошлый год). В основном банк наращивал резервы по кредитам корпоративным клиентам, уточнил он.

На прибыль госбанка также негативно повлияла переоценка непрофильных активов. Прочие операционные доходы ВТБ снизились на 22,2%. Портфель непрофильных активов в первом квартале обесценился примерно на 38 млрд руб., отметил Пьянов. По его словам, основной отрицательный вклад (примерно на 27 млрд руб.) внесла переоценка комплекса активов «ВТБ Арена».

«Одной из самых эффективных мер по борьбе с распространением коронавируса является ограничение общественных мероприятий. <...> Запрет на проведение общественных мероприятий сохраняется сейчас в тех странах, которые уже выходят из локдауна, дольше всего. По сути, это отражает нашу оценку, что весь 2020 год и часть 2021 года будет невозможно проводить спортивно-концертные мероприятия с публикой на нашей спортивной арене. Это приводит к падению выручки стадиона, что отражается на денежных потоках и стоимости этого актива», — пояснил член правления ВТБ.

«Не факт, что эта тенденция не продолжится в последующих кварталах», — прокомментировал Пьянов негативный эффект от досоздания резервов и отрицательной переоценки непрофильных активов.

Положительное влияние на прибыль банка в первом квартале оказало ослабление рубля в марте. Кредитная организация имеет открытую валютную позицию — это позволило отчасти скомпенсировать негативную переоценку непрофильных активов. «То обесценение рубля, которое происходило в первом квартале, примерно на ту же самую сумму — около 36 млрд руб. — сыграло в плюс», — отметил Пьянов.

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Бизнес
Андрей Костин

Какие сценарии рассматривает ВТБ

По словам топ-менеджера, пандемия коронавируса пока не повлияла на основные бизнес-показатели банка. По оценкам ВТБ, лишь 3% от объема корпоративного портфеля приходится на компании из пострадавших отраслей. Тем не менее банк поставит на пересмотр таргет по чистой прибыли на 2020 год, сказал Пьянов.

Ранее ВТБ прогнозировал рост чистой прибыли по МСФО с 200 млрд руб. в 2019 году до 220–230 млрд руб. по итогам 2020 года. Новый целевой ориентир пока не определен из-за недостатка информации о влиянии кризиса, отметил член правления ВТБ. Банк также намерен пересмотреть прогнозы на 2020 год по стоимости риска (CoR) и масштабам обесценения активов.

ВТБ определил два возможных сценария влияния пандемии и самоизоляции на состояние своего кредитного портфеля.

Базовый сценарий предполагает, что ограничительные меры в России будут сниматься летом и восстановительный рост экономки начнется в третьем квартале. В этих условиях корпоративное кредитование в целом по рынку упадет на 1,2%, а розничное вырастет на 1,8%.

В стрессовый сценарий заложено восстановление экономики лишь в конце этого года. Тогда спад произойдет и в банковской рознице — на 2,7%, считают в ВТБ. При любом сценарии госбанк рассчитывает, что его показатели окажутся выше рынка. Уточнение оценок может произойти во втором квартале, говорит Пьянов.

Как ситуация повлияет на дивиденды

В интервью РБК в апреле глава ВТБ Андрей Костин говорил, что политика по акционерным вознаграждениям пока не пересматривается. Формально это так, но ситуация с основными показателями по итогам второго квартала 2020 года может повлиять на позицию менеджмента, сообщил Пьянов.

«Мы формально пока не меняли рекомендацию менеджмента о выплате 50% чистой прибыли. <…> Допускаю, что мы будем корректировать с большой долей вероятности рекомендацию менеджмента», — сказал член правления ВТБ. Причина — выпадающие доходы и убытки от участия в государственных программах поддержки российских заемщиков.

С апреля клиенты-физлица, пострадавшие от коронавируса или потерявшие доход, могут получить кредитные каникулы, на послабления может рассчитывать малый бизнес. Кроме того, ВТБ участвует в госпрограммах реструктуризации для юрлиц и выдает компаниям льготные кредиты на выплату зарплат.

Объем розничных кредитов, подлежащих реструктуризации по госпрограммам, в ВТБ оценивают в 600 млрд руб. Еще на 200 млрд руб. возможна реструктуризация кредитов компаниям. Точный размер потенциальных убытков от участия в программах поддержки клиентов ВТБ пока не оценил, но считает возможным обсудить с властями сокращение дивидендов по привилегированным акциям, пояснил Пьянов.

На дивиденды за 2019 год банк планировал направить 100,6 млрд руб. Сейчас у ВТБ три типа бумаг: обыкновенные и два класса привилегированных. Государству в лице Росимущества принадлежит 60,9% обыкновенных акций ВТБ, остальное — у миноритариев. Префы (21,4 трлн бумаг) первого типа размещены в пользу Минфина, второго — в пользу АСВ.

Размер акционерного вознаграждения по префам может быть снижен на величину тех потерь, которые группа ВТБ понесет от участия в государственных программах реструктуризации, отмечает топ-менеджер. При этом он не исключил вероятность, что сокращение дивидендов может затронуть и обыкновенные акции. По словам Пьянова, дискуссия о сокращении дивидендов только началась. От того, снизится ли размер выплат, будет зависеть и порядок расчетов с акционерами — ранее менеджмент ВТБ рекомендовал разделить перечисление дивидендов на два этапа. Вопрос окончательно решится на годовом собрании акционеров — оно было перенесено с 3 июня на сентябрь из-за пандемии.

S&P спрогнозировало невыплату дивидендов ВТБ из-за коронавируса
Финансы
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В 2016 году правительство уже оказывало поддержку ВТБ через отказ от части своих дивидендов, напоминает аналитик S&P Роман Рыбалкин: «Когда «Трансаэро» банкротилась (ВТБ был одним из основных кредиторов авиакомпании. — РБК), дивиденды по привилегированным акциям за 2015 год были снижены на 11 млрд руб именно в рамках поддержки»

В 2019 году для ВТБ сделали исключение насчет порога отчислений — Минфин разрешил банку направить на дивиденды не 50, а лишь 15% чистой прибыли за 2018 год. Послабления понадобились для повышения показателей достаточности капитала кредитной организации, иначе ВТБ не смог бы выполнить повышенные регуляторные требования ЦБ.

Рейтинговое агентство S&P ранее допустило, что в стрессовом сценарии госбанк может не выплатить вознаграждение акционерам за 2019 или 2020 год.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: ВТБ, дивиденды
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