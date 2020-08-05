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Финансы ,  
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Правительство предложило снизить размер дивидендов ВТБ в пять раз

Вместо 50% чистой прибыли банк может перечислить акционерам 10%, следует из распоряжения правительства. Ранее топ-менеждмент ВТБ допускал смягчение условий выплаты дивидендов из-за кризиса и пандемии
ВТБ VTBR ₽0,03852 -4,62% Купить

Банк ВТБ сможет снизить вознаграждение для своих акционеров за прошлый год в пять раз. Банку разрешат направить на дивиденды 10% чистой прибыли по МСФО за 2019 год, следует из распоряжения правительства. Ранее ВТБ собирался выплатить 50% от чистой прибыли.

Таким образом, акционеры ВТБ могут получить 20,12 млрд руб. вместо планируемых 100,6 млрд руб. (прибыль за прошлый год составила чуть больше 200 млрд руб.). Окончательное решение должно быть принято на общем собрании акционеров банка, которое намечено на 3 сентября.

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Сейчас у ВТБ три типа бумаг: обыкновенные и два класса привилегированных. Государству в лице Росимущества принадлежит 60,9% обыкновенных акций ВТБ, остальное — у миноритариев. Префы первого типа размещены в пользу Минфина, второго — в пользу АСВ.

Весной на фоне обострения кризиса и пандемии коронавируса топ-менеджмент ВТБ допускал сокращение дивидендных выплат. Одним из сценариев было снижение выплат только по привилегированным акциям, которыми владеют госструктуры.

Причина для такого решения — сокращение доходов банка в условиях кризиса и пандемии, а также убытки от реструктуризации проблемных кредитов, говорил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Заемщикам-физлицам ВТБ предоставляет кредитные каникулы по новому закону (106-ФЗ), а также по собственной программе. Корпоративные клиенты ВТБ также могли рассчитывать на реструктуризацию и льготные кредиты. Общий объем ссуд, подлежащих реструктуризации по различным программам, ВТБ оценивал в 800 млрд руб.

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Автор: Юлия Кошкина
Теги: ВТБ, дивиденды
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