Правительство предложило снизить размер дивидендов ВТБ в пять раз

Вместо 50% чистой прибыли банк может перечислить акционерам 10%, следует из распоряжения правительства. Ранее топ-менеждмент ВТБ допускал смягчение условий выплаты дивидендов из-за кризиса и пандемии

Банк ВТБ сможет снизить вознаграждение для своих акционеров за прошлый год в пять раз. Банку разрешат направить на дивиденды 10% чистой прибыли по МСФО за 2019 год, следует из распоряжения правительства. Ранее ВТБ собирался выплатить 50% от чистой прибыли.

Таким образом, акционеры ВТБ могут получить 20,12 млрд руб. вместо планируемых 100,6 млрд руб. (прибыль за прошлый год составила чуть больше 200 млрд руб.). Окончательное решение должно быть принято на общем собрании акционеров банка, которое намечено на 3 сентября.

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Сейчас у ВТБ три типа бумаг: обыкновенные и два класса привилегированных. Государству в лице Росимущества принадлежит 60,9% обыкновенных акций ВТБ, остальное — у миноритариев. Префы первого типа размещены в пользу Минфина, второго — в пользу АСВ.