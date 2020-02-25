ВТБ поменяет схему выплаты дивидендов

ВТБ выплатит дивиденды акционерам в два этапа. Сначала вознаграждение за 2019 год получат держатели обыкновенных бумаг, а потом — привилегированных акций. Это необходимо, чтобы смягчить нагрузку на капитал банка

Фото: Олег Яковлев / РБК

Менеджмент ВТБ предложит собранию акционеров изменить порядок выплаты дивидендов, сообщил журналистам член правления кредитной организации Дмитрий Пьянов. По его словам, в новой схеме присутствует «элемент уникальности». За счет нее банк намерен удовлетворить требование правительства для госкомпаний по выплате дивидендов на уровне 50% от чистой прибыли по МСФО, а также смягчить нагрузку на капитал.

В 2020 году ВТБ направит на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО за 2019 год, напомнил Пьянов. Ранее для госбанка было сделано исключение: по итогам 2018 года ВТБ выплатил акционерам лишь 15% от чистой прибыли по МСФО. Остальная часть заработанного понадобилась для формирования дополнительного капитала, чтобы соблюдать нормативы ЦБ по «Базелю III», пояснял глава Минфина Антон Силуанов.

ВТБ не раз прогнозировал прибыль за 2019 год на уровне 200 млрд руб. — таким образом, дивиденды могут составить порядка 100 млрд руб. Основные финансовые показатели банк раскроет в отчетности в среду, 26 февраля.

Как пояснил Пьянов, уровень вознаграждения за 2019 год будет одинаковым по всем классам акций. Сейчас у ВТБ три типа бумаг: обыкновенные и два класса привилегированных. Государству в лице Росимущества принадлежит 60,9% обыкновенных акций ВТБ, остальное — у миноритариев. Префы первого типа размещены в пользу Минфина, второго — в пользу АСВ.