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ВТБ поменяет схему выплаты дивидендов

ВТБ выплатит дивиденды акционерам в два этапа. Сначала вознаграждение за 2019 год получат держатели обыкновенных бумаг, а потом — привилегированных акций. Это необходимо, чтобы смягчить нагрузку на капитал банка
Фото: Олег Яковлев / РБК

Менеджмент ВТБ предложит собранию акционеров изменить порядок выплаты дивидендов, сообщил журналистам член правления кредитной организации Дмитрий Пьянов. По его словам, в новой схеме присутствует «элемент уникальности». За счет нее банк намерен удовлетворить требование правительства для госкомпаний по выплате дивидендов на уровне 50% от чистой прибыли по МСФО, а также смягчить нагрузку на капитал.

В 2020 году ВТБ направит на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО за 2019 год, напомнил Пьянов. Ранее для госбанка было сделано исключение: по итогам 2018 года ВТБ выплатил акционерам лишь 15% от чистой прибыли по МСФО. Остальная часть заработанного понадобилась для формирования дополнительного капитала, чтобы соблюдать нормативы ЦБ по «Базелю III», пояснял глава Минфина Антон Силуанов.

ВТБ сократил дивиденды из-за необходимости вливаний в капитал
Экономика

ВТБ не раз прогнозировал прибыль за 2019 год на уровне 200 млрд руб. — таким образом, дивиденды могут составить порядка 100 млрд руб. Основные финансовые показатели банк раскроет в отчетности в среду, 26 февраля.

Как пояснил Пьянов, уровень вознаграждения за 2019 год будет одинаковым по всем классам акций. Сейчас у ВТБ три типа бумаг: обыкновенные и два класса привилегированных. Государству в лице Росимущества принадлежит 60,9% обыкновенных акций ВТБ, остальное — у миноритариев. Префы первого типа размещены в пользу Минфина, второго — в пользу АСВ.

«Мы собираемся уравнять дивидендную доходность при распределении этого пула дивидендов между классами акций. Наше понимание, что этот размер дивидендов к средневзвешенной стоимости акций на Московской бирже дает дивидендную доходность 9,7% годовых. Это очень высокая, на наш взгляд, доходность», — пояснил журналистам Пьянов.

Как ВТБ выплатит дивиденды

Вопрос давления на капитал остается актуальным, поэтому менеджмент ВТБ предложит собранию акционеров изменить и порядок выплат дивидендов.

«Наше ноу-хау заключается в том, что мы будем предлагать выплатить эти дивиденды в отличие от предыдущих лет двумя траншами для прохождения ситуации с капиталом», — сказал Пьянов.

Предполагается, что первая выплата дивидендов состоится во втором квартале 2020 года, вознаграждение будет предназначено в основном держателям обыкновенных бумаг. Но ВТБ тогда же предусмотрит «косметическую» выплату дивидендов по привилегированным акциям (порядка 1 млн руб.), чтобы те не стали голосующими. Сейчас по закону «Об акционерных обществах» выплата вознаграждения по обыкновенным акциям в обход выплат по префам дает держателям привилегированных бумаг право голоса на собрании акционеров.Основные расчеты с держателями префов ВТБ состоятся в четвертом квартале 2020 года.

«Нагрузка на капитал для группы ВТБ будет разнесена по двум периодам внутри года с возможностью лучшей абсорбации и зарабатывания регулярной прибыли внутри 2020 года», — пояснил топ-менеджер ВТБ. Он подчеркнул, что решение по порядку выплаты дивидендов еще должно быть одобрено набсоветом и утверждено на годовом собрании акционеров банка. Общее собрание акционеров должно состояться до конца июня.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: ВТБ, дивиденды
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