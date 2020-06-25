Суд ЕС отклонил апелляцию ВТБ по санкциям

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Верховный суд Евросоюза отклонил апелляцию ВТБ об отмене санкций, наложенных на банк из-за событий на Украине в 2014 году, сообщил Reuters.

РБК направил запрос в ВТБ.

ВТБ находится под санкциями Евросоюза с июля 2014 года. Помимо него под ограничения, наложенные ЕС, тогда подпали еще четыре российских банка: Сбербанк, Внешэкономбанк (ВЭБ), Россельхозбанк и Газпромбанк.

Тогда гражданам и компаниям ЕС запретили покупать или продавать новые акции, облигации или «подобные финансовые инструменты» со сроком обращения более 90 дней, выпущенные этими банками. Речь шла о финансовых учреждениях, более 50% в которых владело государство, а также об их «дочках» и тех, кто действует от их имени.

Позднее список наложенных ограничений был существенно расширен. Осенью 2014 года Сбербанк обжаловал решение о введении санкций, вслед за ним с аналогичными исками в суд обратились ВТБ и ВЭБ.