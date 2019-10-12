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Костин заявил о возможности ВТБ стать частным при отсутствии санкций
Санкции помешали завершить приватизацию банка, и теперь необходимо «подождать», говорит президент ВТБ. Он напомнил о «постоянной угрозе» новых ограничений, в том числе в отношении клиентов банка
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

ВТБ мог бы стать частным банком, если бы на него не были наложены санкции. Об этом в интервью Euromoney заявил глава кредитной организации Андрей Костин, отвечая на вопрос о том, каким он видит банковский сектор в России через десять лет.

«Что касается ВТБ, то [при отсутствии санкций] мы уже могли бы быть частным банком или акционерным обществом с исключительно частными акционерами», — сказал глава ВТБ.

По его словам, банк начал процесс приватизации в 2007 году, проведя IPO «с большим успехом». Костин добавил, что сейчас частным инвесторам принадлежит 39% банка, однако без санкций эта доля могла превысить 50%, ведь именно в этом состоял план российских властей. «Но теперь мы, конечно, должны подождать», — сказал президент ВТБ.

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Костин также назвал санкции одним из важнейших вызовов для банка. По его словам, существует «постоянная угроза» новых ограничений, которые касаются не только банковского сектора, но и клиентов ВТБ. Все это создает «неопределенность», которая также может повлиять на бизнес, заключил Костин.

В интервью он также согласился с мнением о том, что в целом эпоха крупных сделок слияния и поглощения в российском банковском секторе закончилась. Однако, по словам Костина, ВТБ недостаточно представлен в некоторых регионах, и банк, возможно, купит «еще несколько небольших банков».

ВТБ с 2014 года находится под санкциями ЕС и США из-за событий на Украине. Кроме того, сам Костин также находится в санкционных списках США.

В 2007 году банк провел IPO на фоне размещений в то же время Сбербанка и «Роснефти». В IPO приняли участие около 130 тыс. человек, банк привлек $8 млрд. Однако в 2012 году, на фоне падения котировок из-за финансового кризиса, банк организовал обратный выкуп акций. В 2017 году министр финансов Антон Силуанов говорил, что процесс приватизации ВТБ может быть завершен после снятия санкций.

Автор: Артём Губенко
Теги: ВТБ, Андрей Костин, санкции
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