Костин заявил о возможности ВТБ стать частным при отсутствии санкций

Санкции помешали завершить приватизацию банка, и теперь необходимо «подождать», говорит президент ВТБ. Он напомнил о «постоянной угрозе» новых ограничений, в том числе в отношении клиентов банка

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ВТБ мог бы стать частным банком, если бы на него не были наложены санкции. Об этом в интервью Euromoney заявил глава кредитной организации Андрей Костин, отвечая на вопрос о том, каким он видит банковский сектор в России через десять лет.

«Что касается ВТБ, то [при отсутствии санкций] мы уже могли бы быть частным банком или акционерным обществом с исключительно частными акционерами», — сказал глава ВТБ.

По его словам, банк начал процесс приватизации в 2007 году, проведя IPO «с большим успехом». Костин добавил, что сейчас частным инвесторам принадлежит 39% банка, однако без санкций эта доля могла превысить 50%, ведь именно в этом состоял план российских властей. «Но теперь мы, конечно, должны подождать», — сказал президент ВТБ.

Костин также назвал санкции одним из важнейших вызовов для банка. По его словам, существует «постоянная угроза» новых ограничений, которые касаются не только банковского сектора, но и клиентов ВТБ. Все это создает «неопределенность», которая также может повлиять на бизнес, заключил Костин.