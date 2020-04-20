Костин допустил «смену пластинки» в США в отношении санкций против России

Американская риторика в отношении санкций против России может смениться, однако ждать коренных улучшений в этом вопросе не стоит, заявил президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин в интервью РБК.

«Мне кажется, сегодня США интересны другие направления. Телеканал Fox недавно показал сюжет о том, что вирус все-таки является лабораторным. И Трамп начинает раскручивать эту антикитайскую тему. Возможно, на ближайшую предвыборную перспективу эта тема станет куда более горячей, чем тема санкций. Я допускаю, что пластинка сменится. Хотя при этом все равно американский истеблишмент настроен русофобски, и, по моему мнению, каких-либо улучшений в вопросе о санкциях не будет», — сказал Костин.

По его мнению, «санкции имеют абсолютно американскую внутриполитическую природу», поскольку они были для демократов «оружием номер один» в борьбе против Трампа. «Сейчас, на мой взгляд, эта тема ушла и для Трампа, и для демократов. Оказалось, что Трамп — не российский шпион», — пояснил глава ВТБ.

ВТБ с 2014 года находится под санкциями ЕС и США из-за событий на Украине, сам Костин также находится в санкционных списках США.