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Война санкций ,  
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Костин допустил «смену пластинки» в США в отношении санкций против России

Американская риторика в отношении санкций против России может смениться, однако ждать коренных улучшений в этом вопросе не стоит, заявил президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин в интервью РБК.

«Мне кажется, сегодня США интересны другие направления. Телеканал Fox недавно показал сюжет о том, что вирус все-таки является лабораторным. И Трамп начинает раскручивать эту антикитайскую тему. Возможно, на ближайшую предвыборную перспективу эта тема станет куда более горячей, чем тема санкций. Я допускаю, что пластинка сменится. Хотя при этом все равно американский истеблишмент настроен русофобски, и, по моему мнению, каких-либо улучшений в вопросе о санкциях не будет», — сказал Костин.

По его мнению, «санкции имеют абсолютно американскую внутриполитическую природу», поскольку они были для демократов «оружием номер один» в борьбе против Трампа. «Сейчас, на мой взгляд, эта тема ушла и для Трампа, и для демократов. Оказалось, что Трамп — не российский шпион», — пояснил глава ВТБ.

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ВТБ с 2014 года находится под санкциями ЕС и США из-за событий на Украине, сам Костин также находится в санкционных списках США.

В октябре 2019 года, говоря о перспективах развития ВТБ в ближайшие 10 лет, Костин заявил, что ВТБ мог бы стать частным банком, но этому мешают санкции. Он назвал их тогда одним из важнейших вызовов. При этом банкир уточнил, что существует «постоянная угроза» новых ограничений, которые касаются не только банковского сектора, но и клиентов ВТБ. Все это создает «неопределенность», которая также может повлиять на развитие банка в будущем, заключил тогда Костин.

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Теги: США, санкции, ВТБ
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