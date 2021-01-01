ЦБ увидел в цифровых валютах потенциального конкурента SWIFT

Использование цифровых валют центральных банков для международных расчетов интересно, поскольку такие расчеты дороже, чем внутренние, сказал зампред ЦБ Алексей Заботкин. «Но при этом у всех центральных банков есть понимание, что серьезно к этой теме можно будет подступиться только после практического внедрения цифровых валют центральных банков в отдельных юрисдикциях. [Нужно] убедиться, что это надежно и безопасно работает и действительно спрос на эту форму денег окажется такой, какой мы ожидаем», — добавил он.

ЦБ сейчас обсуждает создание цифрового рубля с рынком — осенью регулятор выпустил соответствующий консультативный доклад, где представил несколько возможных моделей внедрения новой формы валюты. Крипторубль будет существовать параллельно с наличными и безналичными деньгами: его эмитентом будет сам ЦБ, деньги будут храниться на специальном кошельке в Банке России. Разные модели предполагают разные форматы банков в расчетах: одна из них не предполагает участия банков, а в двух других они являются посредниками, то есть открывают кошельки клиентам, предоставляют мобильные приложения для осуществления расчетов, проводят проверку физлиц и юрлиц.

Проект сталкивался с критикой участников рынка. Глава ВТБ Андрей Костин предупреждал, что ЦБ может забрать часть бизнеса у банков. Зампред Сбербанка Анатолий Попов говорил, что в течение трех лет после появления новой формы денег в нее может перейти 2–4 трлн безналичных рублей, а ставки по кредитам и депозитам из-за этого могут вырасти на 0,5 процентного пункта и более.

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Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что такие оценки «ни на чем не основаны»: «Мы не видим, что это приведет к каким-то серьезным перетокам или изменениям. На самом деле люди будут привыкать к цифровому рублю, и если востребованность цифрового рубля возникнет, это, наверное, даже будет очень хорошо».

Смогут ли цифровые валюты заменить SWIFT

Новая система для международных расчетов может быть создана с помощью технологии блокчейн, проведение операции в которой можно осуществлять цифровыми национальными валютами, говорит член набсовета Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Владислав Мартынов. «Блокчейн позволяет сделать две вещи. Во-первых, запрограммировать правила взаиморасчетов между странами, контрагентами и банками и проводить операции без посредника, каким сейчас является SWIFT. Во-вторых, за транзакциями в блокчейне следят большое число участников Сети, поэтому операции невозможно как-то изменить», — объяснил он. Чтобы такая система работала, важно, чтобы цифровой рубль выпускался в децентрализованной структуре, а ЦБ сейчас обсуждает выпуск цифрового рубля в том числе на централизованной ИТ-инфраструктуре, которая будет несовместима с блокчейном, добавил Мартынов.

«Если SWIFT не будет поспевать за развитием технологий блокчейн (а это основа всех концептов цифровых валют), тогда, возможно, цифровые валюты центральных банков частично сместят в сторону сегодняшнюю центральную роль SWIFT, но, скорее всего, не полностью, поскольку фиатная валюта вряд ли уйдет насовсем», — считает Брайан О’Тул, бывший старший советник OFAC (подразделение Минфина США, отвечающее за экономические и финансовые санкции).

Даже если Россия сможет создать расчетный механизм с цифровым рублем, он не сможет конкурировать с долларом до тех пор, пока российская финансовая система не станет более значимой и надежной, предупреждает О’Тул.

Какие еще страны думают о цифровой валюте Центральные банки в будущем будут внимательно изучать внедрение цифрового рубля, особенно учитывая такие события, как пандемия коронавируса, которые подчеркивают «ценность доступа к различным средствам оплаты», говорилось в докладе Банка международных расчетов (.pdf). Как отмечал Банк России, 65% представителей центральных банков (в основном из стран Западной Европы) активно проводят исследования в области цифровых валют (согласно опросу сайта Central Banking, в котором участвовали 46 регуляторов). Официальные цифровые валюты привлекли всеобщее внимание, но пока ни одна крупная юрисдикция не приняла решений о выпуске, отмечал БМР. Цифровой юань, в частности, тестирует Китай, свои проекты разрабатывают Швеция, Южная Корея, Канада, Европейский центральный банк (зона евро), Великобритания, Норвегия и другие страны.

Для создания альтернативы SWIFT необходимо, чтобы о правилах игры и расчетов в блокчейне договорилось критическое число стран со значимыми по размеру экономиками, продолжает Мартынов: «У стран есть две причины поддержать блокчейн: экономическая и политическая. С экономической точки зрения блокчейн может снизить стоимость транзакций, так как не надо платить комиссию посреднику, а организация самого процесса требует меньше ресурсов и инвестиций в ИТ-инфраструктуру. По политическим причинам блокчейн могут поддержать страны, которым не нравится давление американской финансовой системы, — это страны БРИКС, Африки, Латинской Америки, возможно, часть Европы». По словам Мартынова, сильнее продвинулись в разработке собственных цифровых валют Великобритания, Швеция и Китай — у них уже детально проработаны модели и есть план запуска.

«Даже если предположить, что цифровой рубль может быть задуман как способ защиты от потенциальных санкций, изолирующих российские банки от SWIFT, ничто не мешает санкционирующей стороне ввести санкции и против механизма расчетов цифровыми рублями и/или участников таких расчетов», — предупреждает О'Тул. SWIFT — это просто безопасная платформа для финансовых сообщений, которая позволяет банкам коммуницировать порядок расчетов, отмечает он.

Инфраструктура системы используется для передачи финансовых сообщений, то есть банк отправляет деньги и вместе с ними информацию о платеже, но цифровые валюты смогут совместить в себе две эти функции, объясняет глава правления Национального платежного совета Алма Обаева: в их код будут зашиваться данные и о направляемой сумме, и о получателе средств.

«Отключение SWIFT не позволяет управлять остатками средств на счетах в фиатных валютах. Этот риск может быть нивелирован, только если все или основная часть остатков будут переведены из фиатных валют в цифровые, что маловероятно на среднесрочном горизонте (до пяти лет)», — считает глава ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров.