«Сбер» объяснил, как разморозить карту после блокировки из-за криптовалют

Клиенты «Сбера» могут подтвердить свои доходы в криптовалюте скриншотами с сайтов криптобирж и других профильных сервисов, рассказали РБК в банке. Это снижает риски блокировки карт из-за сомнительных операций

Фото: Андрей Любимов / РБК

Клиенты Сбербанка, столкнувшиеся с блокировкой карт после операций с криптовалютой, могут попытаться исправить ситуацию, предоставив данные своего аккаунта на сайте криптобиржи или иных сервисов, где проводилась купля-продажа цифровой валюты — достаточно даже скриншотов интернет-страниц. Такие разъяснения дал представитель «Сбера» в ответ на запрос РБК.

По его словам, банк после выявления сомнительных операций и приостановки транзакций по картам направляет клиентам запросы для уточнения источника происхождения средств.

«Просим клиентов не игнорировать запросы банка, предоставлять пояснения, чтобы иметь возможность пользоваться всеми сервисами без ограничений. Одновременно с направлением запросов банк направляет памятку, разъясняющую, какие документы может предоставить клиент в подтверждение источника средств. Например, если источник дохода — это поступления от операций с криптовалютой, то возможно предоставить сведения о профиле личного кабинета, позволяющие однозначно определить владельца аккаунта (скриншот), адрес интернет-ресурса, на котором проводилась купля-продажа криптовалюты, пользовательское имя, историю транзакций и так далее», — сообщили РБК в Сбербанке.

29 февраля Банк России обновил рекомендации для участников рынка в части противодействия сомнительным транзакциям с цифровыми валютами.

«Значительная часть данных операций проводится путем переводов денежных средств (электронных денежных средств) между физическими лицами по их банковским счетам (с использованием предоставленных им электронных средств платежа) через так называемые криптовалютные обменники и криптовалютные биржи, использующие для расчетов с гражданами банковские счета или электронные средства платежа, открытые (оформленные) на подставных физических лиц», — говорилось в материалах ЦБ.

Регулятор призвал банки мониторить операции клиентов-физлиц, в пользу которых осуществляются переводы денег, связанные с куплей-продажей криптовалюты, а также запрашивать у пользователей дополнительную информацию, документы о характере и цели их транзакций. Рекомендации ЦБ нацелены на усиление контроля за операциями с участием дропов — лиц, которые используют карты для проведения разовых мошеннических операций.

Кроме того, ЦБ выпустил информационное письмо, в котором рекомендовал участникам рынка при рекламе услуг «исключить любую информацию, предполагающую возможность совершения клиентами операций, связанных с оборотом цифровых валют».

РБК направил запрос в другие крупные банки.

О том, что «Сбер» усилил контроль за операциями клиентов и стал чаще блокировать их карты, ранее сообщил профильный телеграм-канал «Тот самый 115-ФЗ». В «Народном рейтинге» сервиса Banki.ru за последнюю неделю появилось много жалоб от клиентов «Сбера» на заморозку транзакций и карт. Обращения оставляли пользователи, которые столкнулись с проблемами в том числе после операций с криптовалютой (1, 2).

«Банк не отмечает никаких отклонений от обычной практики исполнения требований 115-ФЗ (основной «антиотмывочный» закон. — РБК)», — прокомментировал ситуацию с жалобами представитель «Сбера».

По данным канала «Тот самый 115-ФЗ», Сбербанк также просит физлиц, которые столкнулись с блокировкой из-за использования личных карт в предпринимательских целях, дать письменные обязательства не допускать такого впредь — после этого клиентам могут разблокировать карты.

«Напоминаем, что использование банковских карт для осуществления предпринимательской деятельности нарушает условия обслуживания. Клиентам следует оценить необходимость регистрации как самозанятого, ИП. Клиентам может предоставляться возможность восстановления доступа к сервисам при условии отказа от совершения операций со множеством физлиц, которые клиент не может подтвердить документами в зависимости от ситуации», — сказал представитель «Сбера». Он добавил, что банк может вновь заблокировать клиенту карту или ограничить доступ в «Сбербанк онлайн» при повторных нарушениях.