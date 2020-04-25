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Греф оценил стоимость кредитных каникул для банков в ₽160 млрд

По словам президента Сбербанка, эта сумма банкам не компенсируется. Уже поступают сотни тысяч заявок на реструктуризацию кредитов, отметил Греф
Сбербанк SBER ₽188,91 -1,06% Купить
Герман Греф
Герман Греф (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Кредитные каникулы, предоставленные россиянам из-за сложной экономической ситуации на фоне коронавируса, обойдутся банкам в 160 млрд руб., сообщил президент Сбербанка Герман Греф в фильме «Опасный вирус. Экономика» на канале «Россия 1».

Каникулы предоставляются сроком на полгода по ипотечным и потребительским кредитам, а также по кредитным картам. «Шесть месяцев каникул <...> не принесут банкам обслуживания процентов, и эта сумма не компенсируется. Поэтому для банков это болезненная мера», — сказал Греф.

В целом, реструктуризация кредитов пользуется «огромной популярностью», поступают сотни тысяч заявок, отметил президент Сбербанка. Такая же ситуация и с реструктуризацией кредитов малым и средним предприятиям. По словам Грефа, особым спросом пользуются кредиты с нулевой процентной ставкой, на таких условиях Сбербанк одобрил уже 5 тыс. заявок. Греф подчеркнул, что, по данным клиентской базы, на такие кредиты могут претендовать 50 тыс. предпринимателей.

Накануне Центробанк сообщал, что банки получили почти 1 млн обращений от заемщиков с просьбой изменить условия кредитования. К 22 апреля финансовые организации успели рассмотреть 82% от 821 тыс. обращений, из них 450,4 тыс. было удовлетворено и 370,6 тыс. — отклонено.

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Президент Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах в начале апреля. На изменение условий кредитования могут претендовать граждане, индивидуальные предприниматели, представители малого и среднего бизнеса, пострадавшие от пандемии коронавируса. Основанием на получение отсрочки считается снижение доходов на 30% по сравнению со среднемесячными доходами прошлого года.

В ЦБ также поясняли, что проценты по кредиту все равно будут начисляться во время каникул, заемщик должен будет погасить их в течение двух лет равными ежемесячными платежами.

После этого в правительстве определили максимальный размер кредита, при котором заемщик будет иметь право на изменение условий кредитования. Для физических лиц он составлял 250 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей — 300 тыс. руб., для автокредитов — 600 тыс. руб., для ипотечных кредитов — 1,5 млн руб. Однако через несколько дней предельный размер ипотечного кредита был увеличен. Для Москвы он составит 4,5 млн руб., для Подмосковья, Санкт-Петербурга и регионов ДФО — 3 млн руб.

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, кредит, Герман Греф, Сбербанк
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