Греф оценил стоимость кредитных каникул для банков в ₽160 млрд

По словам президента Сбербанка, эта сумма банкам не компенсируется. Уже поступают сотни тысяч заявок на реструктуризацию кредитов, отметил Греф

Герман Греф (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Кредитные каникулы, предоставленные россиянам из-за сложной экономической ситуации на фоне коронавируса, обойдутся банкам в 160 млрд руб., сообщил президент Сбербанка Герман Греф в фильме «Опасный вирус. Экономика» на канале «Россия 1».

Каникулы предоставляются сроком на полгода по ипотечным и потребительским кредитам, а также по кредитным картам. «Шесть месяцев каникул <...> не принесут банкам обслуживания процентов, и эта сумма не компенсируется. Поэтому для банков это болезненная мера», — сказал Греф.

В целом, реструктуризация кредитов пользуется «огромной популярностью», поступают сотни тысяч заявок, отметил президент Сбербанка. Такая же ситуация и с реструктуризацией кредитов малым и средним предприятиям. По словам Грефа, особым спросом пользуются кредиты с нулевой процентной ставкой, на таких условиях Сбербанк одобрил уже 5 тыс. заявок. Греф подчеркнул, что, по данным клиентской базы, на такие кредиты могут претендовать 50 тыс. предпринимателей.

Накануне Центробанк сообщал, что банки получили почти 1 млн обращений от заемщиков с просьбой изменить условия кредитования. К 22 апреля финансовые организации успели рассмотреть 82% от 821 тыс. обращений, из них 450,4 тыс. было удовлетворено и 370,6 тыс. — отклонено.