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Центробанк разъяснил порядок начисления процентов в кредитные каникулы

Отсрочка платежей, которая предоставляется в рамках «кредитных каникул» из-за коронавируса, не будет бесплатной для заемщиков. Об этом соообщает Банк России.

В течение льготного периода, на который предоставляется острочка, банки будут продолжать начислять проценты на кредит, которые увеличат сумму долга. В частности, по ипотечным займам проценты будут начисляться по ставке, установленной кредитным договором.

По потребительским кредитам и кредитным картам устанавливается льготная ставка в размере 2/3 среднерыночной, которую рассчитывает Центробанк. Для таких заемщиков будет актуальна ставка, рассчитанная регулятором в день направления заявления об отсрочке в банк.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Проценты по кредитным картам, которые накопились за время «кредитных каникул», заемщик должен будет погасить равными ежемесячными выплатами в течение двух лет. Первый платеж, в который войдут эти проценты он должен внести через 30 дней после окончания периода отсрочки.

В случае с потребительскими и ипотечными кредитами все проценты, штрафы и пени должны быть выплачены уже после погашения кредита ежемесячными платежами.

В ЦБ посоветовали платить банку во время «кредитных каникул» любые посильные суммы, так как они уменьшат основной долг, что приведет к снижению начисляемых процентов.

Закон о «кредитных каникулах», действующий на граждан, предпринимателей, представителей малого и среднего бизнеса, которые пострадали от коронавируса, президент Владимир Путин подписал 3 апреля.

В соответствии с документом, заемщики, чьи доходы упали на 30% и более, могут обратиться в свои банки с требованием предоставить шестимесячную отсрочку по платежам. Кредитная организация вправе предоставить документ, подтверждающий ухудшение финансового положения.

Теги: Центробанк, кредит, проценты, коронавирус
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