Центробанк разъяснил порядок начисления процентов в кредитные каникулы

Отсрочка платежей, которая предоставляется в рамках «кредитных каникул» из-за коронавируса, не будет бесплатной для заемщиков. Об этом соообщает Банк России.

В течение льготного периода, на который предоставляется острочка, банки будут продолжать начислять проценты на кредит, которые увеличат сумму долга. В частности, по ипотечным займам проценты будут начисляться по ставке, установленной кредитным договором.

По потребительским кредитам и кредитным картам устанавливается льготная ставка в размере 2/3 среднерыночной, которую рассчитывает Центробанк. Для таких заемщиков будет актуальна ставка, рассчитанная регулятором в день направления заявления об отсрочке в банк.

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Роспотребнадзор, Источник: JHU,Роспотребнадзор, mos.ru Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru Читать подробнее

Проценты по кредитным картам, которые накопились за время «кредитных каникул», заемщик должен будет погасить равными ежемесячными выплатами в течение двух лет. Первый платеж, в который войдут эти проценты он должен внести через 30 дней после окончания периода отсрочки.