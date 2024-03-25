Центробанк предложил банкам простить долги погибших в «Крокусе»

ЦБ предложил банкам и МФО простить долги погибших при теракте в «Крокусе»

Кредитные организации вправе списать долги погибших в «Крокусе» без обращения родственников, это следует сделать, посоветовали в ЦБ. Более 23 банков уже пообещали закрыть задолженности погибших и пострадавших

Фото: Александр Земляниченко / XinHua / Global Look Press

Центробанк порекомендовал банкам, ломбардам, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам списать долги тех, кто погиб при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«Организации вправе сделать это без обращения наследников», — напомнили в ЦБ.

Кроме того, продолжили там, следует оказать необходимую поддержку пострадавшим при теракте на основании их заявления, вплоть до полного списания кредитов и займов. ЦБ предписал разместить сведения о проводимых процедурах на своих сайтах.

Некоторые банки пообещали списать долги на следующий день после теракта. Сбербанк и ВТБ сообщили об этом решении в отношении долгов погибших и пострадавших, «Тинькофф» и Альфа-банк пообещали списать задолженности и кредиты для пострадавших. Совкомбанк заверил, что кредиты погибших, пострадавших и их ближайших родственников будут списаны. Задолженности и кредиты спишут пострадавшим и их семьям в Газпромбанке и Почта банке, а также ПСБ. Как подсчитали «Ведомости», о поддержке публично заявили 23 банка.

Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) призвала всех участников рынка профессионального взыскания поддержать решение о списании долгов.

В ходе теракта погибли 137 человек, пострадали 182. В больницах остаются 97 пострадавших, из них 76 — в Москве.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка ИГИЛ («Исламское государство», признана террористической и запрещена в России). О причастности этой организации к нападению сообщают и США. Кремль эту информацию не комментирует.

ФСБ задержала 11 подозреваемых в теракте, среди них — четверо мужчин, которых спецслужба относит к непосредственным участникам нападения. Последних арестовали.