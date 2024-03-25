Центробанк предложил банкам простить долги погибших в «Крокусе»
Центробанк порекомендовал банкам, ломбардам, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам списать долги тех, кто погиб при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
«Организации вправе сделать это без обращения наследников», — напомнили в ЦБ.
Кроме того, продолжили там, следует оказать необходимую поддержку пострадавшим при теракте на основании их заявления, вплоть до полного списания кредитов и займов. ЦБ предписал разместить сведения о проводимых процедурах на своих сайтах.
Некоторые банки пообещали списать долги на следующий день после теракта. Сбербанк и ВТБ сообщили об этом решении в отношении долгов погибших и пострадавших, «Тинькофф» и Альфа-банк пообещали списать задолженности и кредиты для пострадавших. Совкомбанк заверил, что кредиты погибших, пострадавших и их ближайших родственников будут списаны. Задолженности и кредиты спишут пострадавшим и их семьям в Газпромбанке и Почта банке, а также ПСБ. Как подсчитали «Ведомости», о поддержке публично заявили 23 банка.
Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) призвала всех участников рынка профессионального взыскания поддержать решение о списании долгов.
В ходе теракта погибли 137 человек, пострадали 182. В больницах остаются 97 пострадавших, из них 76 — в Москве.
Ответственность за теракт взяла на себя группировка ИГИЛ («Исламское государство», признана террористической и запрещена в России). О причастности этой организации к нападению сообщают и США. Кремль эту информацию не комментирует.
ФСБ задержала 11 подозреваемых в теракте, среди них — четверо мужчин, которых спецслужба относит к непосредственным участникам нападения. Последних арестовали.
Обвиняемого в теракте привезли в суд на медицинской каталке
Помогавших эвакуировать посетителей «Крокуса» школьников наградили. Видео
Топ-10 стран по поставкам лекарств в Россию. Инфографика
Как выглядит «Крокус» после пожара. Съемка с вертолета
Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»
Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев
В Москве закрыли несколько торговых центров на неопределенный срок
Лидер группы «Пикник» выразил соболезнования в связи с трагедией в «Крокусе»
Светлаков рассказал, как посетители концерта спасались от террористов